A székesfehérvári Garden Lakópark tovább épül, ráadásul most egy izgalmas szemszögből is megnézhetjük, hogyan fest jelenleg a helyszín. Azon belül pedig kicsit többet is megtudhatunk a futurisztikus nevű 2/L20.-as lakás kapcsán… Irány a helyi ingatlanpiac egyik újonca!

„Folytatjuk a GARDEN LAKÓPARK építését a 2.-es ütemmel! Székesfehérváron a Tasnádi utcában, a Maroshegyen. 20 lakás érhető el, 2023 őszi átadással. A jelenlegi értékesítés már 60% eladásnál tart! Négy szintes liftes épületben, a földszinten fedett beállókat és tárolókat, az 1,2, 3, emeleten három típusú/ elosztású lakásokat alakítottunk ki. Minden lakáshoz tartozik erkély. A déli oldalon parkra néző lakások helyezkednek el.

Az épület szerkezete, előregyártott YTONG nagy elemes építési rendszerrel készül. Hanggátló falazattal, valamint lépésálló szigeteléssel az áthallást kivédve. A nyílászárók három rétegű, 6 légkamrás nyílászárók, rejtett redőnytokkal és alumínium redőnylamellákkal. Az erkély korlátok kialakítása tejüveggel megoldott, így az átlátást nem teszi lehetővé. Az erkélyek mérete kényelmes, fedett, jól használható akár a hidegebb időjárásban is. A lakások klímával felszereltek, a fűtés házközponti fűtésrendszer, a lakásokban a bejövő fő vezetékre felszerelt egyedi hőmennyiségmérővel. A lakáson belül padlófűtéssel megoldott. Az épület földszintjén zárt tárolókat, és fedett beállókat alkotottunk ki.

Kulcsrakész lakások vásárolhatóak, a kulcsrakész befejezéshez, a burkolatokat, beltéri ajtókat, és a szanitereket a tulajdonosnak kell kiválasztania. Az általunk értékesített újépítésű lakások tekintetében elmondható, hogy a közüzemi fogyasztások, jóval alatta vannak, a Kormány által előírt határértéknek. Mindez köszönhető, a modern, beépített anyagoknak. […]

2/L20.-as lakás. Annak ellenére, hogy ennek a 2 oldalról világos kis lakásnak nincs külön nyíló hálószobája, nagyon élhető, és könnyen berendezhető. A WC és a fürdőszoba külön helyiségben van kialakítva. A terasza részben fedett, csendes. és nyugodt. A fürdőszoba ablakos, világos. [...]”

