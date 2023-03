Húsvét felé tartva üdvös, ha étrendünket húsmentessé szelídítjük: szervezetünk meghálálja. A pénztárcánkat kevéssé kíméljük ezzel, sőt, megkockáztatom, hogy böjtölni manapság kifejezetten drága mulatság. A húspótlók, a zöldségek és gyümölcsök vetekszenek a hús árával, s erről tegnapi piaci portyánkon is megbizonyosodtunk.

A krumplin és tésztán kívül (bár ezek ára is szorgosan kúszik felfelé, a félkilós spagetti ára már 700 forint) ehetnénk finom és tápláló hüvelyeseket, főzelékeket, párolt zöldséget és salátákat. A legolcsóbb a sárgaborsó, ennek kilóját 720 forintért vehetjük, a közönséges lencse 1500 forint (a színesek ennél jóval drágábbak), a bab kilója pedig 1600 forintnál kezdődik, de van 4000-ért is.Ha a divatos kölesből készítenénk eledelt, akkor 1300 forintot fizetnénk kilójáért, a csicseriborsó 1440 forintba, a hajdina és a jázminrizs 1800 forintba kerül.Főzeléket ennénk? A burgonya kilója 380 forint, a kelkáposzta 600, a karalábé darabja 350, a karfiolt 1250-ért kínálták (brokkolit egyáltalán nem láttam, cukkinit is csupán egy helyen, 1500-ért). Tehát ha öt emberre főzünk, drága mulatság még a párolt zöldség is.A gombát lassan a hús árában vehetjük: 1600 forintért adják a csiperke kilóját, mondjuk kiadós nokedlivel jóllakik vele a család szombaton.A paradicsom 2000 és a paprika a 2500 forintos árával ilyenkor csemegének számít, retek 2–300-ért, uborka 2200-ért, salátafej 300 forintért kapható.Almát sokféle fajtában, ízben, méretben, színben kínálnak, ára ennek megfelelően változó: kilója 350-től 500 forintba kerül. Mire a gyümölcsöket is megvettem, elköltöttem tízezer forintot, az 1400 forintos mandarinból és az 1200 forintos kiviből vettem pár szemet. Meg is jegyeztem magamban: nehéz lesz így kihúzni a böjtös öt hetet.