MyÚjváros néven egy olyan új applikációt lehet letölteni a mobiltelefonokra, amely csak és kizárólag Dunaújvárosról szól.

Ezt a telefonos alkalmazást egy helyi szakember fejlesztette ki, Bolemányi Tibor, a Rádió 24 egyik tulajdonosa. Mint azt a cégvezető lapunknak elmondta, manapság a weboldalak helyett az applikációk vették át a vezető szerepet a digitális piacon, a felhasználók sokkal inkább választanak egy többfunkciós alkalmazást, amelyet letöltve könnyedén és gyorsan elérik a kívánt információt (mintsem újra és újra rákeresni az interneten adott honlapokra). Mivel nem olcsó mulatság egy applikáció készíttetése, nem is minden cég, vállalkozás engedheti meg magának, hogy erre plusz forrást fordítson. Ha pedig van rá kerete, akkor meg nem biztos, hogy tömeges letöltést tud vele elérni. Ebben az alaphelyzetben kívánt egy olyan hiánypótló alkalmazást fejleszteni Bolemányi Tibor, amely kifejezetten a dunaújvárosi polgároknak szól, és amelyben minden hasznos információ megtalálható Dunaújváros területéről.

– Gyakorlatilag egy applikációba betöltöttük a várost – mondta Tibor, majd vázolta, hogy jelenleg milyen lehetőség állnak rendelkezésre a körülbelül három hete indult alkalmazásban, amelyet már több mint kétezer-ötszázan töltöttek le. Megtalálható buszmenetrend, taxi-szolgáltatás, éttermi és menükínálat, az üzemanyag-töltőállomások árjegyzéke, orvosi és gyógyszertári ügyeletek, Dunaújvárosi énekesek zenelistája, helyi hírek és rendezvények, nyereményjáték, de például lehetőség van a vízóraállások online továbbítására is úgy, hogy egy kattintással a Mezőföldvíz adott oldalára irányítja a felhasználót. Az egyik legjelentősebb funkció az úgynevezett „szaki kereső”, ahol szakmacsoportokra lebontva találhatunk helyi, illetve helyben dolgozó szakembereket.

– Az applikációt folyamatosan fejlesztjük. Hamarosan lehetőség lesz például arra, hogy akár online árajánlatot kérhetnek a felhasználók a szakemberektől, illetve online lehet rendelni taxit és ételt is a szolgáltatóktól. Már dolgozunk azon is, hogy külön menüpontban böngészhessenek az eladó-kiadó ingatlanokról is. Ugyancsak rövid határidőn belül tervezzük a MyPlusz kártya bevezetését. Ez azt jelenti majd, hogy az applikáció birtokában bizonyos kedvezményeket lehet igénybe venni az akcióban részt vevő szolgáltatóknál – ismertette Tibor. Az újdonságokról egyébként az alkalmazás nyitó felületén, egy külön pontban is tájékoztatják a felhasználókat.

Az alkalmazás a felhasználók számára teljesen ingyenes. Ugyancsak ingyenesen áll rendelkezésre a cégek, vállalkozások, vállalkozók számára is az alapcsomag, de van kiemelt, többfunkciós lehetőség térítés ellenében.