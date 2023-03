Hét építmény rongálódott meg 45 perce

Aggódva figyelték a dunaújvárosi kohászok a pusztító tűzvészt - videóval

Aggódva figyelték a felvidéki Selmecbányán szombaton keletkezett tűzvészt a bányászközösséggel rokonlelkű dunaújvárosi kohászok is. A város központjában összesen hét épületet érintettek a lángok, amelyben több történelmi épület is megrongálódott. A tüzet szombat délutánra sikerült megfékezni, szerencsére emberéletet nem követelt az eset − jelentette a TASR szlovák közszolgálati hírügynökség. A felvidéki kisváros a műszaki felsőoktatás bölcsője is egyben, ahová a nemzetközi Salamander találkozókra a dunaújvárosi kohászok is évről - évre ellátogatnak.

Fotós: KR PZ v Banskej Bystrici

Az UNESCO – világörökség része A tűz az UNESCO-világörökség részének számító felvidéki város központjában lévő egyik történelmi épületben – a Városháza téren található úgynevezett Szerelembank épületében ütött ki (azért nevezik így, mert a párok olyan tárgyakat, üzeneteket helyezhetnek el az épületben, amely kifejezi a szerelmüket – a szerk.) szombaton délelőtt, a lángok később az erős szél miatt több környező épületre is átterjedtek. Súlyos károk keletkeztek a Bergerricht épületében, amelyben a méltán híres Ásványtani kiállításon az egész világból összegyűjtött több, mint 400 féle ásványi anyag volt látható. Égett egy művészeti alapiskola és a bányászati levéltár is. A helyzetet az is nehezítette, hogy az épületek régi típusú tetőgerendákkal rendelkeznek. Azt pontosan még nem tudni mi okozta a tüzet, de szlovákiai hírforrások szerint elektromos rövidzárlat okozhatta a tragédiát. A mai műszaki diákhagyományok bölcsője – Selmec visszavár Mint ismeretes 1717 -ben Selmecbányán kezdődött meg az iskola rendszerű bányászati szakemberképzés, amit 1735. június 22-én III. Károly király „Instrucito” leirata felsőoktatási szintre emelte, ezzel megszületett a világ első műszaki felsőoktatási intézete, a Bergschola, a Felsőfokú Bányatisztképző Intézet. Majd 1762. október 22-én kelt Systema nevű leiratában Mária Terézia megerősítette az udvari kamara döntését, így akadémiai rangra emelte a Bergschola-t. Selmecbánya 1782.ben Magyarország harmadik legnagyobb városának számított Pozsony és Debrecen után. Selmecbánya bányászati tevékenysége a 19. század második felétől hanyatlott és a lakosság száma is csökkent. A 19. század folyamán bányavárosból iskolavárossá vált, de a 20. század során ezt a szerepét is jórészt elvesztette. Az oktatási intézményt 1919-ben átköltöztették Sopronba. Az erdőmérnöki kar ott maradt, de a kohó- és bányamérnöki karokat a II. világháború után, 1949-ben tovább költöztették Miskolcra, ahol az kiegészült a gépészmérnöki képzéssel. Az Akadémia „utódegyetemeinek” hallgatói és volt diákjai a mai napig őrzik és ápolják az itt kialakult hagyományokat, mintegy szent városukként tisztelve és rendszeresen látogatva Selmecbányát. A világirodalom leghosszabb szerelmes verse – itt íródott A Szerelembankot – ahol valószínű, hogy a tűz keletkezett - 2018-ban alapították a 19.századi költő, Andrej Sládkovič múzsájának, Marínának egykori otthonában. Marínához szól a világirodalom leghosszabb szerelmes verse, amelyet a beteljesületlen szerelem és a csalódás fájdalma ihletett. A Marína házában kialakított múzeum alagsorában kialakítottak egy 100 ezer fiókot tartalmazó trezort, ahová a szerelmesek emlékeiket zárhatták. Azért 100 ezret, mert pontosan ennyi karakterből – betűből, szóközből és írásjelből – áll a vers. Nemcsak a legendás épület válik porrá, füstbe mehet a sok ezer szerelmi vallomás és álom is.

