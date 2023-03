Mint arról lapunkból már korábban értesülhettek, tavaly februárban meglehetősen felbolydult a rácalmási iskola élete.

A tetőszerkezet egyedi kialakítása miatt ugyanis a szélsőséges időjárási viszonyok nagy károkat okoztak az épületben évekkel ezelőtt. Az erős szélben a cserepek elmozdultak, eltörtek, ennek következtében a beázások miatt a faszerkezet több helyen megsérült. A tetőtéri négy tanterem mennyezete megrepedezett. Emiatt a szakemberek tanításra alkalmatlannak nyilvánították az intézmény második emeletén, a tetőtérben kialakított tantermeit. Több osztály elhelyezéséről kellett gondoskodni. A Dunaújvárosi Tankerületi Központ a helyi önkormányzat segítségét kérte a gond azonnali, halasztást nem tűrő orvosolása érdekében. Szerencsére Schrick István polgármester és a képviselő-testület tagjai szívügyüknek tekintik a gyermekek jövőjét meghatározó intézményt, és hozzájárultak, hogy két osztály a művelődési házban tanulhasson. Így két másodikos osztály átköltözött, a másik két felsős osztály pedig óráról órára az úgynevezett költöző osztályok helyét vette át, vagyis vándorolnak az iskola tantermeiben. Ezt követően az iskola tetőszerkezetének felújítását a Dunaújvárosi Tankerületi Központ saját forrásból megkezdte.

A tetőterében található tantermekbe várhatóan már jövő kedden visszaköltözhetnek a diákok Fotók: LI

Látogatásunk alkalmával meggyőződhettünk róla, hogy a felújítás a véghajrában tart, hamarosan minden visszatérhet a régi kerékvágásba.

Márta István igazgatótól megtudtuk, hogy a tanteremkiváltások miatt alapjaiban kellett átszervezni a mindennapjaikat, a tanítás megszokott rendszerét, a közösség életét. Elmondta: szerencsések, mert az építkezés idején sok segítséget kaptak, a fenntartó tankerületen kívül az önkormányzattól és a szülői munkaközösségen keresztül is. Az igazgató arról is beszámolt, hogy tapasztalatai alapján egy kiváló kivitelező cég dolgozik az épület felújításán, ennek köszönhetően a munka magas műszaki tartalommal fog elkészülni, sőt, gyakorlatilag már be is fejeződött. A tetőszerkezet javításán és cseréjén kívül a beázott és penészesedésnek indult tantermeket is rendbe hozták, és az épület üvegportálját is hőszigeteltre cserélték.

Most az utómunkák folynak, és az átadás után hamarosan visszaköltözhetnek az osztályok. Erre nagy szükség van, hiszen jelenleg 353 gyerek jár az intézménybe. De nagy az érdeklődés a közelmúltban megrendezett iskolanyitogató rendezvények tapasztalatai alapján az iskola iránt a leendő elsősök és szüleik körében is. A helyi mintegy 50, jelenleg nagycsoportos óvodáson kívül a körzetből is sok az érdeklődő, akik az iskolába szeretnék beíratni szemük fényét. Ami nem is csoda, hiszen az iskolához érkezve rögtön szembetűnik a „makoveczi” stílusjegyeket idéző épületegyüttes szépsége. De nemcsak a külcsín, hanem az iskola szellemisége is vonzó, olyan üzenetet hordoz, amit a gyermek az iskolából magával vihet, és iránymutató lehet későbbi életében is.

Az iskola igazgatóját kérdeztük: – Nálunk jellemző a családias légkör, ahol ismerjük egymást és odafigyelünk egymásra, összetartó közösség vagyunk.

Az intézményben kiemelkedő a művészeti oktatás. A grafikai, festészeti szak nagyszerű eredményekkel dicsekedhet, számtalan tehetség kibontakozásának lehetünk tanúi évről évre. Tény, hogy a grafika és a festészet a kulturáltság alapja, az esztétikai készségek fejlesztése az alapműveltséghez tartozik, nem mellesleg ez egyfajta terápia is, amikor a gyermek ki tudja rajzolni magából a problémáit, feszültségeit. Számtalan eredménnyel büszkélkedhetünk országos szinten is: például az Adventi Épületfestészeti Pályázaton induló 2400 pályázó között volt két rácalmási kisdiák, akiknek az alkotásai fényfestéssel díszíthették a pécsi adventi ünnepséget. Egyébként az iskola falait, de még az ebédlőt is folyamatosan változó kiállítási térnek használjuk, amelyet a tanulók alkotásaival rendezünk be, ahol megmutathatják tehetségüket. Hagyomány, hogy végzős hallgatóink közül mindenki dekorálhat egy faldarabot, nagyon kelendőek ezek a felületek.

– Nagyon gazdag a kínálat a szabadidős programokból: sokrétű tevékenységet kínálunk a diákoknak év közben, a nyári szünetben pedig táborozásokat. A rácalmási iskolások gyakran járnak országos rendezvényekre, mint a FeHoVa, vagy akár az Utazás kiállítás, ahol a gyerekek külön feladatokat is kapnak valós környezetben, és gyakorolhatják az idegen nyelvet. A tankerületi szintű kompetenciamérés eredményeit tekintve is szépen teljesítenek az itt tanulók, országos szinten az iskola mindig benne van az első tízben. Fontos számunkra a környezetünk, az iskola aulájában egy saját készítésű applikációnk van, QR-kód segítségével tájékoztatja az érdeklődőket a környékbeli élőhelyekről, vadon élő állatokról. Madárbarát iskola lévén a gyerekek itt helyben is megfigyelik és gondoskodnak a kihelyezett madáretetők látogatóiról. A madáretetők egyébként szülői segítséggel készültek, és bár az építkezés során egynémely kárt szenvedett, ezeket a kivitelezők gyönyörűen megjavítottak.

Márta István, a Jankovich iskola igazgatója

Fotós: LI

– Kijelenthetjük, nem az az iskola elsődleges feladata, hogy érzelmi kapcsolatot alakítson ki a gyerekkel, hiszen arra ott van a szülő. De nem elhanyagolható szempont, hogy milyen kapcsolat alakul ki diák és tanár között. Ezért kulcsszó nálunk a szeretetkapcsolat. Nálunk még gyakori, amikor egy kisdiák a folyosón haladva odajön és megölel – mondta el látogatásunk során Márta István iskolaigazgató.