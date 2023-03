Az a nap máig nemzeti ünnep, a török elnyomás alóli felszabadulás évfordulója

A háborút lezáró békeszerződést a törökországi San Stefanóban (ma Yeşilköy nevű török helység Isztambul közelében) írták alá, de az európai nagyhatalmak jóváhagyása nélkül. A San Stefanóban 1878. március 3-án megkötött orosz–török béke értelmében Bulgária felszabadult az ötszáz évig tartó török elnyomás alól. Ez a nap Bulgáriában 1988-tól hivatalos ünnep, 1990 óta pedig nemzeti ünnep.

Az orosz győzelem korlátlan befolyást biztosított a cár számára a Balkánon, amit több európai állam, köztük az Osztrák–Magyar Monarchia sem nézett jó szemmel, így az itt megvont határokat a berlini kongresszuson újrarajzolták.

Az oszmán uralom előtt

Az ókorban a mai Bulgária területén trák törzsek éltek, azokat később a görögök, majd a rómaiak követték. A Római Birodalom felosztásakor, 395-ben a terület Bizánc része lett. A türk bolgár törzsek, az ún. protobolgárok 680 körül Közép-Ázsiából érkeztek a Balkánra, ahol hamarosan összeolvadtak a szláv lakossággal. Az így kialakult szláv-bolgár állam 885-ben, I. Borisz herceg alatt vette fel a kereszténységet. A X. század végétől a hanyatlás jelei mutatkoztak, így Bulgária bizánci uralom alá került. Az 1186-ban megalakult második bolgár állam is széttagolódott, a legyengült ország 1382-ben török uralom alá került, amely 1878. március 3-ig tartott. Tehát a bolgárok gyakorlatilag 500 évig török uralom alatt éltek, annak ellenére, hogy különböző keresztes hadjáratokat is indítottak, egyes európai országok – köztük a Magyar Királyság is – a térség felszabadítása érdekében. A XVII. században a törökök több fronton is vereséget szenvedtek, ezáltal megemelték a megszállt területeken élők adóját, több bolgár felkelés robbant ki, ezeket az oszmánok rendre elfojtották. Miután nem volt bolgár vezető réteg és a bolgár egyházat is a konstantinápolyi patriarchátus alá rendelték, így a bolgár társadalom a parasztságból és egy kisszámú városi középosztályból állt, ezért rájuk alapozódott az 1860–1868 között zajlott nemzeti felszabadító harc. 1870-ben a szultán elismerte a bolgárokat, mint önálló népet, de néhány év múlva már sor került az orosz–török háborúra, amelynek során az orosz csapatok véres harcokban szorították ki Bulgária területéről az oszmán katonaságot, ezzel Bulgária felszabadult a török uralom alól.

A San Stefanói béke

Az orosz győzelem hatására II. Abdul-Hamid török szultán fegyverszünetet ajánlott fel, amit a két fél 1878. január 31-én kötött meg. Március 3-án San Stefanóban Nyikolaj Pavlovics Ignatyjev isztambuli orosz követ és Mehmed Esad Saffet pasa török külügyminiszter békét kötöttek az európai nagyhatalmak megkérdezése nélkül, ami kiváltotta az érintettek tiltakozását.

A békeszerződés értelmében Montenegró területét kétszeresére növelhette, volt oszmán területek odacsatolásával. Szerbia független állammá vált és megkapta Novi Pazar és Nis városokat. A Román Királyság független állammá vált, és megkapta Észak-Dobrudzsát. Megalakult Bulgária, amelyhez hozzácsatolták Makedóniát és az Égei-tenger északi partvidékének egy részét is, ezzel létrejött a Nagy-Bulgária. Oroszország Besszarábiát kapta meg (ma jórészt megegyezik a mai Moldovai Köztársasággal).

A törököket 1300 millió rubel hadisarcra is kötelezték, a Boszporuszt pedig nemzetközi vízi úttá nyilvánították.

A nagyhatalmak az orosz dominanciától tartva, hevesen ellenezték az egyoldalú békét, annak ellenére, hogy az Osztrák–Magyar Monarchia éppen a török vereség következményeként szállhatta meg Boszniát és Hercegovinát. A San Stefanói békeszerződés után létrejöttek a balkáni nemzetállamok, de határaikat a nagyhatalmak nem etnikai, hanem hatalmi stratégiai alapon húzták meg. Az etnikai kérdések szinte néhány évtizeden belül kezelhetetlenné váltak, és a mai napig területi konfliktusok alapját képezik.

Európa beteg embere

A hanyatló Oszmán Birodalmat már a XVIII. század közepétől így emlegették, és felosztása ekkor is felmerült a balkáni hódításokra vágyó bécsi és szentpétervári körökben. 1876-ban a bolgárok felkelést indítottak a török hatalom ellen, ami részben kiváltotta az orosz–török háborút. Az európai nagyhatalmak tartottak Oroszország túlzott balkáni befolyásától és a pánszláv mozgalom elterjedésétől a térségben, ezért nyomást gyakoroltak a cárra, hogy az oroszok mondjanak le bizonyos megszerzett előnyökről. Felrótták a cári udvarnak, hogy az oroszok csak úgy tudtak győzelmet aratni a törökök felett, hogy előzőleg biztosították az Osztrák–Magyar Monarchia semlegességét, tehát a sikert Bécs segítségével tudták csak elérni. Nagy-Britannia és az Osztrák–Magyar Monarchia nem fogadta el a San Stefnó-i békét, és arra kényszerítették Oroszországot, hogy a berlini konferencián a többi nagyhatalommal együtt tárgyalja újra a kérdéskört. Az említett békeszerződést Berlinben vizsgálták felül 1878 nyarán, célja pedig a San Stefanóban megrajzolt határok revíziója volt. A bolgár történészek szerint a berlini konferencia tragédia volt Bulgária számára, ugyanis véleményük szerint a bolgár többségű területek kétharmadát elcsatolták Bulgáriától.

1878. március 3.: a San Stefanói békeszerződés Fotók: Wikipedia

A berlini kongresszus

1871. január 18-án Otto von Bismarck porosz miniszterelnök vezetésével az addig független német államok egy nemzetállammá egyesültek, megalkotva így a Német Birodalmat. A német fővárosban 1878. június 13-tól július 13-ig megtartott kongresszuson már részt vett Nagy-Britannia, Franciaország, Oroszország, Németország, az Osztrák–Magyar Monarchia, Olaszország, valamit Törökország és balkáni népek képviselői is. A konferencia célja az orosz–török háború után a balkáni térség országainak meghatározása volt. A kongresszus a berlini szerződés aláírásával ért véget, amely a San Stefanói békeszerződést írta felül. A fontosabb döntések a következők voltak: Bulgária elveszítette Macedóniát, Trákiát és a Balkán hegységtől délre fekvő összes területét. A hegységtől délre fekvő részek Kelet-Rumélia néven az Oszmán Birodalom autonóm tartománya lett. Románia megszerezte Dél-Dobrudzsát, Szerbia pedig Pirot vidékét. Anglia megkapta Ciprus szigetét, az Osztrák–Magyar Monarchia pedig jogot kapott Bosznia-Hercegovina 30 évre történő katonai megszállására. A berlini kongresszus után sok, bolgárok lakta terület maradt Bulgárián kívül, ami a két Balkán-háborúhoz és újabb bolgár területi veszteségekhez vezetett. A bolgár nacionalizmus fő célja a következő évtizedekben a San Stefanói békében megszabott határok visszaszerzése, vagyis Nagy-Bulgária visszaállítása volt. A bolgár állam azonban csak 1908-ban vált szuverénné és nemzetközileg elismertté.

