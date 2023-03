A két fészek hasonló magasságban van a gólyák hierarchiája miatt, és ötven méter a távolságuk

A gólyafészek nem véletlenül épült meg. Erről Nyíri Miklós, az egyik kivitelező, ötletgazda nyilatkozott lapunknak.

– A környéken élők hívták fel a figyelmet arra, hogy a gólyafészekben élő madár nem enged senkit sem a fészek közelébe, pedig van egy pár, amely rendszeresen próbálkozik a környéken. A gólya hat éve társ nélkül maradt, mert azt lelőtték, viszont senkit sem enged közel magához. Innen jött az ötlet, készítsünk egy másik fészket, ahol az erre járó pár akár családot is alapíthat.

Az előző fészket is Nyíri Miklós készítette 2020-ban, ezért nem véletlen, hogy a munka dandárját most is ő végezte el. No, és kevesen gondolnák, hogy nem is olyan egyszerű egy fészket létrehozni.

– Először is kell egy engedély az önkormányzattól a közművek miatt. Az önkormányzat részéről Gurubi István rengeteget segített nekünk, de mellettünk állt Orosz Csaba képviselő is – folytatta Nyíri Miklós. – Kikértük a Duna–Ipoly Nemzeti Park szakembereinek, köztük ornitológusnak a véleményét is. Olyan dolgokat kértek tőlünk, hogy legalább ötven méterre legyen egymástól a két fészek, és hasonló magasságban, a gólyák hierarchiája miatt. Mert ha magasabb az egyik oszlop, mint a másik, lehet, hogy a már itt élő gólya odaköltözött volna.

Egyébként nem véletlen, hogy a gólyák szeretik ezt a területet, mert itt van egy termik (a termik a környező levegőhöz képest melegebb, és ezért emelkedő légáramlás, amely az atmoszféra alacsonyabb rétegeiben keletkezik), ami a gólyákat kétszáz méter magasra felviszi úgy, hogy gyakorlatilag a szárnyukat sem kell megmozgatniuk, körbe-körbe repülnek.

Kényelmes fészek lehet egy gólyacsalád számára

Nyíri Miklóstól azt is megtudtuk, igen komoly összefogással készült el a fészek. Az E.ON adta az oszlopot és az oszlop felállításánál, a fészek elhelyezésénél is a szakembereik segítettek.

Kecskés József, az E.ON kirendeltségvezetője elmondta, hogy több okból is szívesen álltak az ügy mellé, ezek közül az egyik igen fontos az, hogy a gólyák így nem a hálózatra, vagyis a vezetékekre építkeznek, mert ha ott van a fészkük, az gyakran okoz üzemzavart.

Nyíri Miklós a segítők között megemlítette Tarány Gábor, dr. Fehér András és Sallai Lajos nevét is.

Pálinkás Bertalan, a Pentele Baráti Kör elnöke (ők a fészek hivatalos tulajdonosai, ők írták alá az E.ON-nal a műszaki átadás-átvétel jegyzőkönyvét) nagy örömmel újságolta, hogy időre sikerült elkészülniük, ami nagyon fontos, mert a gólyák még nem érkeztek meg, a közeljövőben várhatóak.

Most már nincs más tennivaló, mint bízni abban, hogy egy gólyapár szemet vet az új fészekre, és ott alapít majd családot.