Miközben a kerekes járművek folyamatosan fejlődtek, egyre szélesebb körben nőtt meg az igény arra, hogy nagyobb távolságra közlekedjenek. Az autóbusz, mint tömegközlekedési eszköz, a XIX–XX. század fordulóján kezdett el Európa-szerte tért hódítani. Az első autóbusz-üzemet 1903-ban, Londonban létesítették, ezt 1905-ben a berlini, majd 1906-ban a párizsi követte. Nem véletlen, hogy ezek a városok most is jelentős és fejlett tömegközlekedési hálózattal rendelkeznek.

A budapesti 1-es jelzésű autóbusz

Budapesten legelőször a Svábhegy és a János-hegy közötti idényjárattal kísérleteztek. Többéves előkészület után a Székesfővárosi Közlekedési Rt. 1915. március 1-jén indította el első járatát az Andrássy úton. Az autóbuszok 15 percenként követték egymást, megállókat nem jelöltek ki, fel- illetve leszállás céljából a járműveket bárki leinthette. Az útvonal az Etele tér, Kelenföldi pályaudvar és a Mexikói út között volt, az első jegy ára 14 fillér volt, amit fél év múlva 20 fillére emeltek fel. Az Austro-Daimler gyártmányú, emeletes kocsit az alvázára függesztett akkumulátor áramával hajtották a hátsó kerékagyban elhelyezett motorokkal. Egy másik, egyszintes, benzinmotorral felszerelt kocsit pedig a kistarcsai Gép- és Vasútfelszerelési Rt. gyártotta. Budapesten aránylag későn indult el a buszközlekedés, annak ellenére, hogy a főváros vezetői és lakói már évekkel korábban szerettek volna autóbuszokat látni a főváros útjain. Ezért elsőként egy sárga színű elektromos, majd egy kék színű benzines járművet sikerült beszerezniük, amivel 1915. március elsejével megindult az első, menetrend szerinti buszközlekedés.

Budapest első autóbuszjáratát az Andrássy úton indították el Fotók: Fortepan/Villányi György

Az autóbusz-közlekedés bevezetését már a XX. század elején is tervezték, mert ezzel az új közlekedési eszközzel kívánták a Lánchíd tervezett átépítése alatt a forgalmat fenntartani, ugyanis útvonala gyorsan átszervezhető volt, és nem kellett hozzá villamos pályát lefektetni. Az autóbuszok budapesti megjelenésére viszont egészen 1915-ig várni kellett, annak ellenére, hogy a villamos és a földalatti esetében a magyar főváros – világviszonylatban is – az elsők között volt. (Magyarországon egyébként nem volt ismeretlen az autóbusz, ugyanis Miskolcon már 1903. június 8-án megindult a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés.) A fővárosban is voltak ez irányú kísérletek, igaz, nem klasszikus városi buszközlekedésre, hanem inkább a kirándulóhelyek felé indítottak járatokat különböző vállalkozók, de a városon belüli menetrend szerinti buszközlekedésre annak ellenére, hogy volt rá igény, még várni kellett.

Miután 1915 márciusában elindult az első autóbusz, az I. világháború okozta gazdasági nehézségek miatt – mint például a benzin- és a gumihiány – a járat 1917. április 11-étől szünetelt, és csak 1921. szeptember 24-én indult újra a korábbi végállomásai között.

A korabeli sajtó támogatta a buszközlekedést

A média részletesen beszámolt az autóbuszokról, illetve azok előnyeiről. A Magyar Mérnök és Építész Egylet például 1911–1912-ben vitasorozatot folytatott arról, miképp lehetne a budapesti közlekedést javítani, majd e vitasorozat zárásaként megfogalmazott határozatuk az autóbusz-közlekedés bevezetését szorgalmazta. Budapest vezetői ekkor már komolyan fontolgatták a buszközlekedés bevezetését, amelyről a Pesti Napló 1912. február 16-i száma így számolt be: „Az omnibusz-társaságnak most lejár a fővárossal kötött szerződése, s a közlekedési ügyosztály ezt az alkalmat akarja felhasználni arra, hogy végre megvalósítsa Budapesten az autóbusz-közlekedést. Állítólag erre is vártak a fővárosnál, mert az omnibusz-társaságnak olyan szerződése volt, amelynek érvénye miatt túlságosan sokba került volna a reform a fővárosnak. Ez mindenesetre ok és szempont, bár a közönségnek elsőrangú és fontos érdeke volt mindig – különösen villamoszavarok idején – hogy biztos és jó autóbusz-közlekedés álljon rendelkezésére. Most, hogy a fővárosnak szabadabb rendelkezési joga van, s olyan feltételeket szabhat az omnibusz-társaságra, amelyeknek a közönség fogja látni a hasznát, első kötelessége, hogy ezt a reformot megcsinálja, még pedig úgy, hogy olcsó autóbusz-közlekedést biztosítson a közönségnek.”

Mivel a terveket még az első világháború kitörése előtt dolgozták ki, volt egy olyan elképzelés is, miszerint egy magyar vezetésű, de angol pénzügyi körök által létrehozott társasággal kössön a főváros megállapodást, itt 170 jármű üzemeltetéséről is szó volt, de mindezt keresztülhúzta a háború, így Budapest akkori vezetése egy saját vállalatban gondolkodott, amit nemsokára létre is hozott.

Közbeszólt az I. világháború

1914. június 28-án gyilkolták meg Szarajevóban Ferenc Ferdinánd osztrák–magyar trónörököst és feleségét. A főhercegi pár halálát követően diplomáciai bonyodalmak keletkeztek az akkori európai nagyhatalmak között, ami végül az I. világháború kitöréséhez vezetett. Igaz, hogy ehhez a szarajevói merénylet csak az utolsó csepp volt a pohárban, ugyanis a háborúra már készültek az akkori európai nagyhatalmak, a szarajevói események tehát csak felgyorsították azt.

Budapest viszont még 1914-ben megszerezte egy buszközlekedést lebonyolító vállalat részvényeit, így igaz, szerényebb módon, de megkezdődött a munka. Az első időszakban próbaüzemként mindössze két járművet vásároltak, egy emeletes Austro-Daimlert és egy magyar járművet, a Gép- és Vasútfelszerelési Gyár egy gyártmányát. Az utókorra megmaradt a két busz rendszáma is, az Austo-Daimler XX-1, a magyar busz pedig az XX-2 rendszámot kapta. A két jármű műszakilag eltért egymástól, az Austro-Daimler emeletes volt, és elektromos üzemmel működött, amíg az XX-2-es rendszámú busz egyszintes volt, és benzinmotor hajtotta. A sárga színű elektromos buszt ötfordulónként ki kellett venni a forgalomból, mert az akkumulátorát több órán keresztül tölteni kellett, továbbá a busz csak sík terepen tudott közlekedni. Az emeletén keresztülések, az alsó szinten pedig hosszülések voltak, ezeken így 34 utas foglalhatott helyet. A kék színűre festett első benzinüzemű busz sem bírta sokáig a megterhelést, egy hónappal később le is állították. A buszflotta csak nagyon lassan bővült, ugyanis a háború alatt nem ez volt a legfontosabb beruházás, de ennek ellenére a buszok száma 11-re nőtt. Az első elektromos buszt leszámítva a többi már egészen 1917-ig benzin­üzemű volt és emeletes.

Az első világégés után

A budapesti autóbusz-közlekedés csak 1921-ben indult újra, de a benzinhiány miatt csak használt, Bécsből vásárolt akkumulátoros járművekkel. Az üzemeltetést 1923. január 1-jétől a Székesfővárosi Autóbuszüzem végezte. Elkezdődött a buszhálózat kialakítása, a buszok beszerzése. 1930-ban már 19 rendes és 6 időszakos autóbuszjárat volt a fővárosban, de ezek csak a villamosokat egészítették ki, párhuzamos járatok 1932-től közlekedtek. Pest és Buda között 1924. október 24-én jött létre a menetrend szerinti autóbusz-közlekedés, amikor is a mai Bajcsy-Zsilinszky úttól a Lánchídon át, a Krisztina térig közlekedett a 3-as járat. A főváros száz új jármű beszerzéséről döntött, a három típust – kicsi, közepes és nagy – a Mercedes-Benz licence alapján a MÁVAG gyártotta, majd a ’30-as években áttértek a Ganz-Jendrassik rendszerű, dízelmotoros autóbuszok használatára. A közlekedés terén is megindult egy komolyabb fejlődés, de jött a II. világháború, így az események ismét más fordulatot vettek.

Napjainkban Magyarország távolsági autóbusz-közlekedésében számos hazai autóbusz-társaság vesz részt, a legnagyobb hálózattal a Volánbusz rendelkezik, csak Budapestről napi 500 járatot indít, a vonalak nagy része pedig Budapestről indul, vagy oda érkezik meg. A fővárosban 7 autóbusz-pályaudvar szolgálja ki az elővárosi, regionális és országos autóbuszokat, ezek közül csak a Népliget, Újpest–Városkapu és a Stadion fogad valamint indít regionális és országos autóbuszokat, a többi csak elővárosiakat.

Felhasznált irodalom

Keller László: Évfordulóink a műszaki és természettudományokban 1990.

100 éves a budapesti autóbusz-közlekedés. bkv.hu. Hozzáférés: 2015.

Négyesi Pál: Autó enciklopédia. Az autózás évszázados története, Nagykönyv, Nyíregyháza, 2006.

Az 1-es busz története (magyar nyelven). vonalhalozat.lapunk.hu. 2022.

https://pestbuda.hu/cikk/20200305_domonkos_csaba_105_evesek_budapest_elso_autobuszai_kistarcsan_keszult_es_kek_szinu_volt_az_andrassy_uton_elindult_xx_2_es_rendszamu_jarmu

Fülöp, Horváth, Prileszky, Szabó: Közforgalmú közlekedés I. Széchenyi István Egyetem.

Pálinkás János: Gépjárműszerkezetek, Műszaki Könyvkiadó, 2010.

Reinhard Lintelmann: 1000 automobil. Történelem, klasszikusok, technika; ford. Horváth Judit, Soós András, Vásárhelyi Zsolt; Alexandra, Pécs, 2006.

A magyarok krónikája, Alexandra, Helikon, 2006.