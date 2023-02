Az árusok nagyon bíznak abban, hogy végleg elmúlt a tél, a ­rossz idő

De nemcsak a forgalmon, hanem az árukínálaton is érződik a tavasz közeledte. Megjelentek a már kertbe kiültethető virágok, például a primula, tövenként 650 forintért. De láthattunk jácintot, téli jázmint (gazdája annyit mondott róla, kihozta a kertből, hátha elkapkodják, de nem), barkát (csokorja 1000 forint), pénzvirágot (csokorja 800 forint).

A pénzvirágról árusítójától megtudtuk, hogy hivatalos neve kerti holdviola, de Júdás pénzének is hívják. És, hogy mitől pénzvirág? Úgy tartja a mondás, hogy a pénz pénzt terem, vagyis, ha pénzvirágot helyezünk el a lakásunkban, meggazdagodunk. Történetéről csak annyit, már az ókorban varázserőt tulajdonítottak neki, azt tartották, hogy a termése, amely csillogó pénzre emlékeztet, éjjel világít. A hiedelem szerint, amikor Júdás eldobta a harminc ezüstöt, ez a virág nőtt a helyén.

Persze a tavaszi virágok mellett megtalálhattuk a „klasszikusokat” is, például a karfiolt. Nagyon szépek között válogathattunk. A megosztó zöldségek közé tartozik, van, aki egyáltalán nem, van, aki kevésbé szívesen – közéjük tartozom én is –, van, aki rajongva fogyasztja. Pedig a karfiol is azok közé az ételalapanyagok közé tartozik, amelyeket igen sokféleképpen lehet elkészíteni – és egészséges.

A karfiol általában a gyerekek által is kedvelt, viszonylag gyorsan és könnyen elkészíthető zöldség. Húspótló ételként rántva, vagy darált hússal dúsítva rakott karfiolként, levesnek is igen kitűnő. De az igazi kedvenc talán a rántott karfiol, ami sütőben is készíthető a mindmegette.hu alapján.

A sütőben sült rántott karfiolhoz a karfiolt rózsáira szedjük, enyhén sós vízben forrástól számítva négy-öt percig főzzük, hogy roppanós maradjon. Leszűrjük, és rögtön hideg víz alá tesszük.

A zsemlemorzsát összekeverjük pirospaprikával, borssal és reszelt sajttal. A tojásokat pedig egy másik tányérban felverjük. A karfiolokat először a tojásba mártjuk, majd a fűszeres-sajtos zsemlemorzsával panírozzuk.

Egy tepsit sütőpapírral kibélelünk, vékonyan meglocsoljuk olajjal, elrendezzük rajta a karfiolokat. Kétszáz fokra előmelegített sütőben húsz–huszonöt perc alatt készre sütjük. Sült krumplit vagy rizst és tartármártást adhatunk hozzá.