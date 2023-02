Különleges nap volt a péntek a Vasvári Pál Általános Iskola diákjai számára. Bizonyára nem volt könnyű összpontosítaniuk a délelőtti tanulásra, tudva azt, hogy délután farsangi mulatság lesz az intézményben – ilyenkor persze szokás szerint lassabban telik az idő. Elérkezett aztán a készülődés, az alsós kisdiákokhoz jöttek is szülők segíteni, hogy mindenkin klappoljon a választott jelmeze, legyen szó akár kölcsönzött maskaráról, akár otthon készített kreációról. No és persze azért, hogy minden kiegészítő felszerelés, eszköz meglegyen a dzsemborira. Szuperhősök, hercegnők, meseszereplők, cowboyok, és még sokáig sorolhatnánk, hogy milyen csodás, ötletes, aranyos vagy éppen élethű jelmezben vonultak be a tanulók a tornaterembe.