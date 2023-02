Krizerné Virág Szilvia 34 évig dolgozott a Szent Pantaleon Kórház Csecsemő- és Gyermekosztályán, ahol a koraszülött csecsemők ellátása történik, jelenleg pedig az Újszülött osztályon végzi munkáját.

1988-ban általános ápoló, majd gyermekápoló, illetve pulmonológus-allergológus szakasszisztens végzettséget szerzett. 2019-ben gyakorlati oktató lett. 2011-től a Csecsemő- és Gyermekosztály osztályvezető főnővér-helyettese, 2017-2022-ig az osztály főnővére volt, 2023 januárja óta pedig az újszülött osztály főnővér-helyettese.

Nagy szakmai tapasztalattal és gyakorlattal rendelkező munkatárs, kiváló vezető és irányító a szakdolgozók körében. A szakma által támasztott követelményeket szem előtt tartva, folyamatosan fejlődve végzi munkáját. Az elmúlt években sok és nehéz kihívás volt munkájában ápolásvezetőként, a felmerülő problémákat magas szakértelemmel, kitűnő empátiás készséggel kezeli.

A COVID járvány is kihívás elé állította a Csecsemő- és Gyermekosztály munkatársait is. Szilvia az új szakmai irányelveknek, a betegellátás körül jelentkező problémáknak, a megváltozott körülményeknek megfelelve, a sajátos, védőruhában történő munkavégzésben, a védőfelszerelésben történő kommunikációban, a jelentkező feladatok megoldásában élen járt az osztály ápolói között. A szükséges költözéseket néhány óra alatt, önállóan levezényelte. Szilvia ebben a kiszámíthatatlan, rengeteg új kihívást jelentő időszakban is a tőle megszokott lendülettel, határozottsággal és precizitással látta el főnővéri feladatait, biztos támaszt nyújtva beosztott dolgozóinak.

Munkavégzése, szakmai elhivatottsága példaértékű. A kötelező feladatok ellátásán túl is mindig lehet rá számítani. A kollégákkal való együttműködése, kapcsolata, kedves személyiségének, szakmai tudásának, hozzáállásának köszönhetően mind az osztályon, mind a társosztályokon kimagasló.

A betegekkel és a hozzátartozókkal is kiváló kapcsolatot alakít ki, jó kommunikációs képességekkel rendelkezik, empatikus, hozzáállása példaértékű. Szilvia szakmai elhivatottsága a fiatal szakdolgozóknak példaként szolgálhat - írja a Szent Pantaleon Kórház oldala.