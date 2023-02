Az egyenruhások továbbra is rendszeresen tájékoztatják a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredébe történő jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról az érdeklődőket. Az érdeklődők a városi, így a dunaújvárosi rendőrkapitányságokon is kérhetnek tájékoztatást. De a Legyél Te is Rendőr Face­book-oldalon is hozzá lehet jutni minden információhoz.