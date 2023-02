Kratzmajer Zoltán, a Széchenyi igazgatója elmondta, ilyen esemény még nem volt náluk, több témakört érintettek a közlekedésbiztonság terén kiemelte, sok diáknak van már jogosítványa, akik autóval közlekednek, és ennek veszélyére is felhívták a figyelmet a szakemberek. Fontos témakör volt az is, hogy bemutatkozott az új iskolarendőr, Gál Józsefné rendőr őrmester.

A dohányzás veszélyeivel kapcsolatban az előadás címe az volt, hogy Amit tudnod kell az Elf Barról, amelyről részletesen Kiss Dénes rendőr őrnagy beszélt a diákoknak.

Első információ az volt, hogy milyen néven ismerheted meg az Elf Bart. Tehát Magic Bár, Manórúd, Fume, PuffBar, Beco Bar, hogy csak néhány nevet említsünk. Az előadók arról is tájékoztatták a résztvevőket, hogy ezeket a szereket miről lehet felismerni. Összegezve a lényeg: hengeres az alakja, gyakran színes grafikákkal, színes rajzfilm figurákkal díszítve. A legfontosabb dologról is szó esett, mégpedig arról, mitől veszélyesek ezek a dolgok. Amit hallhattak a diákok, azoknak a lényege, hogy az Elf Barnak az összetevői ismeretlenek és ellenőrizhetetlenek. Még a legkisebb, nyolcszáz szívásra elegendő töltéssel rendelkező termék nikotintartalma is három-négy doboz hagyományos cigarettának felel meg, ezért a használata könnyen nikotin-túladagoláshoz vezethet.

Toborzót is tartottak a diákoknak Fotó: police.hu

Kőhalmi László főtörzszászlóssal, a Dunaújvárosi Rend­őr-kapitányság, megbízott közlekedésrendészeti osztályvezető-helyettesével váltottunk pár szót a Széchenyi gimnáziumban eltöltött délelőttről. – Amellett, hogy Kőhalmi Ildikó rend­őr főtörzsőrmester tájékoztatást adott a rendőrség munkájáról, toborzót is tartott, érvelt azzal kapcsolatban, miért érdemes a rendőrség, szolgálatába állni tiszthelyettesként, vagy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tovább tanulni. Baleset- és bűnmegelőzési előadással színesítettük még a délelőtti programot. Úgy vélem, az a pár óra, amit eltöltöttünk a diákokkal, mindkét fél számára fontos, tartalmas volt. Nagyon érdeklődőek voltak a tanulók, sok kérdést kaptunk, amelyekre igyekeztünk megfelelő válaszokkal szolgálni.