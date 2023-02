Öröm volt látni a kedves versenyzőket és a lelkes szurkolótáborukat

Az időskor egyik velejárója lehet a bezártság, a szürke hétköznapok. Az idős­otthonok egyik nagy kihívása, hogy motivációval, programokkal, foglalkozásokkal kimozdítsák a lakókat a néha egyhangúnak bizonyuló közegükből. A nagyvenyimi szeretetotthon e célból kedveskedett idős lakóinak télbúcsúztató, farsangi programmal csütörtökön délelőtt. Az idősotthonban szervezett rendezvényekről és azok jótékony hatásairól Kiss Csaba Gáborral, az otthon vezetőjével beszélgettünk, aki elmondta, a farsang nem az egyetlen, amit megünnepelnek az otthonban.

„Minden ünnepkört igyekszünk megtartani, ekkor kisebb-nagyobb programokkal, rendezvényekkel készülünk. A karácsony, húsvét és egyéb egyházi ünnepek mellett a születésnapokat is megünnepeljük, de jeles eseménytől függetlenül is szeretjük érdekes foglalkozásokkal motiválni az idős lakókat” – mondta.

Kiemelte, a nyitás a külvilág felé sajnos egyre nehezebb, de szerencsére még mindig sikerül kizökkenteni őket a monoton napokból. A lakók egy része nap mint nap talál magának tennivalót, sokan a kertben ügyködnek, mások kártyáznak, azonban vannak, akik bezárkóznak, és csak nagyon nehezen lehet őket arra buzdítani, hogy kimozduljanak.

A törpök sapkája ugyanolyan jól állt nekik, mint a kalózcsákó

Fotós: LI

„A helyzet mostanában nem egyszerű. Korábban például sok „Ki mit tud?”-on vettünk részt, amikre kisebb műsorokkal készültünk, de a lakók állóképessége ezt már sajnos nem engedi meg. Így maradtak a közös éneklések, szavalások, beszélgetések, de szervezünk számukra fejtörőket és különféle kézműves foglalkozásokat is” – említette az otthon vezetője.

Elmondta, minden lehetőséget meg kell ragadni, amivel a lakók önértékelését, általános kedvét javítani tudják. Ha őket nem is lehet sűrűn kimozdítani az otthonból, a legjobb megoldás, ha a külvilágot hozzák el közéjük. Karácsonykor általában az óvodások műsoroznak az időseknek, de nemrég egy operetténekes páros is ellátogatott az otthonba, akik ismert dalokból álló produkciójukkal teremtettek remek hangulatot.

Most azonban a farsangi ünnepség volt napirenden, amely során ünnepi témájú programokkal jártak a gondozók az otthon lakóinak kedvében. Kétféle vetélkedőt is hirdettek a télűző rendezvény alkalmából, az egyiknél énektudásukat csillogtathatták meg a résztvevők, de a prímet a fánkevő verseny vitte. Öröm volt látni a versenyzők lelkes szurkolótáborát és az elhivatott vetélytársakat, mindenki remekül szórakozott. A versenybe még az idősotthon hupikéktörpikék-jelmezbe bújt dolgozói is beszálltak, megmosolyogtatva ezzel a lakókat.

Az idősotthon dolgozói is kivették a részüket a mókából Fotók: LI

„Az ilyesfajta közösségi programoknak az az előnyük, hogy általában azok is részt vesznek rajta, akik egyébként nem szeretik elhagyni a szobájukat. Észrevehető az is, hogy a lakók ilyenkor egymás kedvét is feldobják, és próbálják a passzívakat is bevonni a vigasságba” – mondta Kiss Csaba Gábor.

A mókázás nem korhatárhoz kötött, reméljük, hogy az otthon lakóinak még sok-sok hasonló, jókedvvel teli ünneplésben lesz részük.