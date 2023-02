Azokban a forrásokban, amiket találtam, már a századforduló idején is hivatkoznak a különböző összejövetelekre. Itt, a térségünkben, Pentele mezővárosban több báltípus is kialakult. Legjellemzőbb a batyus bál volt, ahova a résztvevők maguk vitték, amit fogyasztottak. A különböző tematikus rendezvények között létezett a nős bál, ahova csak házasemberek mehettek el. A teaestek is jellemzőek voltak, de ez inkább az iparosok és kereskedők körében. Emellett természetesen a jelmezbálok is népszerűek voltak. A korabeli feljegyzések szerint nagyon ötletes jelmezeket találtak ki a résztvevők. Természetesen volt külön felnőtt és gyermekbál is.