- A bűnelkövetések között a vagyon elleni bűncselekmények száma a legnagyobb, ezt statisztikák is alátámasztják, legyen szó betörésről, gépkocsi feltörésről, vagy akár zsebtolvajlásról. Igaz ugyan, hogy az utóbbi időben jóval nagyobb figyelmet fektetünk a vagyontárgyaink védelmére. A rendőrség is igyekszik különböző kampányok keretében felhívni a figyelmet pl. a tipikusan szezonális bűncselekményekre – vágott a témába Vörös Ferencné, rendőralezredes, a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztályának vezetője.

Törölköző alatt hagyott kocsikulcs

Nyáron például megnő a strandon elkövetett lopások száma. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy olyan helyen, ahol sokan vannak, biztosan nem mernek idegenek a holmink között turkálni, ezért szívbaj nélkül hagyjuk a gépkocsi indítókulcsát, a telefont vagy a pénztárcát mondjuk a törölköző alatt. Aztán mire visszaérünk a fürdésből, már nincs meg, mert ellopták. Az is lehet, hogy a kocsinkkal, meg mindazzal együtt, amit benne hagytunk. Mindenszentek környékén a temetőbeli lopások szaporodnak meg, előfordul, hogy a sír közelében letett táskánkat lovasítják meg, míg télen a tüzelőfával való visszaéléssel károsítják meg a hiszékenyeket. Ám az összes vagyon elleni bűncselekmény között is messze a lakásba, házba történő betöréses, besurranásos lopás viszi a prímet, s bizony ezekről sokszor mi magunk is tehetünk!

Nem mindenki postás!

Alkalom szüli a tolvajt – ugye ismerik a mondást? A betörések egy része az ingatlantulajdonosok figyelmetlenségének köszönhető: nyitva hagyott hátsó ajtó, földszinti – akár egy kisebb fürdőszoba vagy spájz - ablak, kulcsra nem zárt kerítéskapuk, vagy bejárati ajtók. Kockázatos még akkor is, ha csak néhány percre hagytuk így őket, ugyanis ennyi idő is elég a tolvajnak arra, hogy elemeljen valamit értéket. – A besurranásos lopások pillanat alatt lezajlanak és a tolvaj vagy tolvajok a legtöbb esetben gépjárművel azonnal elhagyják a helyszínt – mondta az alezredes, aki beszélt a panelházakban rendre elkövetett tipikus hibáról is: bárkit beengedünk ellenőrzés nélkül a lépcsőházba. Elég ehhez annyit mondania a kaputelefon csengőjét megnyomónak, hogy szórólapot, vagy csomagot hozott. A segítőkészségre azonban sok esetben ráfázhatunk. Pedig csak annyit kellene kérni, hogy lépjen ki egy pillanatra a bejáratot takaró tető alól, hogy lássuk, ki szeretne bejutni. A lakásba pedig semmilyen indokkal ne engedjünk be idegent és jó, ha gyermekeinknek is idejekorán megtanítjuk, hogy idegennek még az ajtót se nyissa ki! A lakóközösség tagjainak beleegyezésével egyre több helyen kerül ki kamera a lépcsőházi ajtókhoz.

- A bejárati ajtó precíz csukására azért is érdemes odafigyelni, hogy elkerüljük az olyan kellemetlen helyezeteket, hogy a lépcsőházban hajléktalanok vernek tanyát, akik sok esetben szemetet, mocskot hagynak maguk után. A lakás bejárati ajtaját se felejtsük soha bezárni, miután hazaértünk! Hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni, főként, ha elvonja valami a figyelmünket.

Márpedig egyetlen perc is elég ahhoz, hogy valaki – még csak be sem kell lépnie a lakásba – az előszobába nyúlva elvegye a legtöbb esetben ott letett táskát, lakás-, vagy kocsikulcsot

– hívta fel a figyelmet Vörös Ferencné.

Ne dicsekedjünk a közösségi oldalakon!

Legyünk egymás szemei és fülei! A szomszédokkal kialakított kapcsolat arra is jó, hogy amikor elutazunk, szemmel tartsák a lakásunkat, házunkat. Arra is megkérhetjük, ürítse ki néhány naponta a postaládánkat, hiszen a teli szekrény jelzés: egy ideje nincsnek otthon. Ma már a legtöbb településnek van olyan zárt csoportja a közösségi oldalon, ahol egymást értesíthetik, ha idegen autót, gyanús embereket látnak valamelyik utcában.

Ha csak néhány órára hagyjuk el a lakásunkat, bekapcsolva hagyhatjuk a rádiót, vagy a tévét azt a látszatot keltve, mintha lenne valaki a lakásban. Végezetül az alezredes arra is felhívta a figyelmet, hogy közösségi oldalakra soha ne tegyünk olyan fotókat, amelyeken látszik, mi van a lakásban. Azt se hirdessük, hogy elutaztunk, illetve a nyaralás idején se tegyünk ki naponta képeket arról, hol nyaralunk! Ez olyan, mintha felhívnák a betörők figyelmét arra, hogy szabad a pálya.