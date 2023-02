Biztosan mindenki járt már úgy, hogy tervével ellentétben valami más étket volt kénytelen a család elé tenni, mint amire számított. Az okok sokfélék lehetnek – hiányzó alapanyag, elszúrt étel. Van, akit ez könnyen kihoz a sodrából. Így volt ezzel nagyapám is, aki már azért is harapott, ha pontban déli tizenkettő órakor nem volt az asztalon az étel, de ha ne adj’ Isten mást szolgált fel nagyanyám, mint ami előzőleg meg volt beszélve, duzzogva kanalazta be a falatokat, majd tüntetőleg egész délután hallgatásba burkolózott. Egyik nap nekem sem a várt menü került a tányéromra. Dühös lettem. De ami még rosszabb, ehetetlen volt az étel.