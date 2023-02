A kisapostagi polgármesteri hivatal előtt, a gyülekezőnél kérdeztük Márkli János alpolgármestert a téltemető rendezvényről.

Márkli János köszöntötte a résztvevőket a községháza előtt

– Már tizenkét éve tart nálunk a téltemető hagyomány, és csak egy alkalommal maradt el, rajtunk kívül álló okokból, a pandémia ideje alatt. A program különböző formában zajlott. Volt, amikor disznóvágással egybekötve, és volt, amikor csak felvonulással űztük a telet, hívtuk a tavaszt. Amire büszkék vagyunk, hogy a vendéglátás soha nem maradt el. Nagyon jó összetartó erő a falu számára. Nemcsak a hangulat kedvéért, de talán azért is, hogy ilyenkor elbeszélgethessünk, találkozhassunk. Vannak, akik évente csak egy-két alkalommal keresik fel rokonaikat, barátaikat, de erre a rendezvényre szívesen eljönnek. Önkormányzatunk minden erejével támogatja az ilyen kezdeményezéseket, amihez sokan csatlakoznak segítők. Külön öröm nekünk, hogy rengeteg fiatal család is képviselteti magát. Népszerűek a közösségi programjaink, aminek egyik hozadéka, hogy mára kinőttük az iskolát, óvodát, bölcsődét, annyi az új betelepülő. Természetesen ez édes gond, mert ezzel fiatalodik a község. Bizonyíték rá a mostani programunk is – hallottuk az indulás előtti percekben Márkli János alpolgármestertől.

Egyre több fiatal család csatlakozik a kisapostagi közösségi programokhoz Fotók: a szerző

A télűző sziréna felsüvítésére útjára indult a menet, ami bő húszperces vonulás után ért a Duna partjára, ahol már terített asztalok várták a tömeget. Főtt virslivel, teával, forralt borral kínálták az érkezőket. A tér közepén pedig ott állt a máglya, rajta a kiszelegénnyel. Nagy zsebeibe lehetett elhelyezni a gondűző és kívánsággal teli cédulákat. Ezután harsány tavaszváró rigmusok és különböző varázslatok mellett elégették a kiszebábot a kisapostagiak. Jó volt, megvolt! Jövőre ugyanitt találkoznak.