Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság 2023-ben immáron tizedik alkalommal hirdeti meg alkotói pályázatát az iskolások körében A füstérzékelő életet menthet címmel.

Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idén olyan alkotásokat vár, amelyeken keresztül az iskolások azt mutatják meg, hogy hogyan menthet életet a füstérzékelő. A diákok három korcsoportban pályázhatnak, szabadkézi rajzot, egyéb kézműves alkotást küldhetnek be, de akár filmet is forgathatnak.

A pályaműveket 2023. április 21-ig lehet beküldeni postán vagy e-mailen, előzetes egyeztetés után személyesen, a korcsoport és kategória megjelölésével. A fővárosi és vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóságok várják a pályaműveket.

Fejér vármegyéből az alábbi elérhetőségeken adhatók le a pályamunkák:

Személyesen:

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Székesfehérvár, Szent Flórián krt. 2.

Posta:

Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

8050 Székesfehérvár, Pf.: 947

E-mail: [email protected]

Az országos pályázat fővédnöke dr. Góra Zoltán tűzoltó altábornagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója, az Országos Tűzmegelőzési Bizottság elnöke. Az országos bírálóbizottság elnöke Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, országos tűzoltósági főfelügyelő.

A területi versenyen első helyezést elért alkotások részt vesznek az országos versenyen is, amelynek díjait 2023 júniusában Budapesten adják át. Az országos verseny győztesei értékes díjakat kapnak, és különdíjak is gazdára találnak majd. Az az iskola, ahonnan országosan a legtöbb pályázatot nyújtják be, elnyeri a „Legkreatívabb iskola 2023” címet, ezzel együtt egy tűzoltósági bemutatót, vagyis az adott intézményben füstsátor, tálcatűzoltás, olajtűzoltás, roncsvágás és tűzvédelmi oktatás teszi majd izgalmassá a rendhagyó oktatást.

Részletes pályázati kiírás:

https://fejer.katasztrofavedelem.hu/24277/hirek/273518/a-fusterzekelo-eletet-menthet-jubileumi-alkotoi-palyaza