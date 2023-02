A DUE célja, hogy ezzel a lehetőséggel is segítse leendő hallgatóit, ha a felvételi eljárással és az egyetemen elérhető képzésekkel kapcsolatban bármilyen kérdés merülne fel. Az intézmény munkatársait 17 és 18 óra között lehet majd kérdezni a pontszámításról, a felvételi követelményekről vagy a szakokról is. Fontos változás a korábbi évek gyakorlatához képest, hogy a 2023-as felvételi eljárás során a DUE is eltörölte a minimumponthatárt, valamint már az alapképzéseikhez sincs szükség emelt szintű érettségire a bejutáshoz.

A Dunaújvárosi Egyetemen elérhető Felsőoktatási Szakképzések (FOSZK): gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, mérnökinformatikus, televíziós műsorkészítő, műszaki (gépészeti specializáció). Alapképzési szakok (BA/BSC): anyagmérnöki, gazdálkodási és menedzsment, gazdaságinformatikus, gépészmérnöki, mérnök­informatikus, műszaki menedzser, kommunikáció és médiatudomány, szakoktató. Mesterképzési szakok: gépészmérnöki, tanári (2 félév), tanári (4 félév).

A hírek szerint 2024-től újabb komoly változások várhatók. Az egyetemek határozhatják meg a tanulmányi pontok és az érettségi pontok számításánál figyelembe vehető tantárgyak körét, valamint azt is, hogy milyen tevékenységekért, eredményekért jár többletpont a felvételin.