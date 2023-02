Korszerű Kollégium!

Az elsődleges szempontok egyike a lakhatás, azaz a kollégium kérdése. A Dunaújvárosi Egyetem számára hallgatói a legfontosabbak, ezért is kínáljuk a lehetőséget, miszerint minden első éves hallgatónak garantáljuk a kollégiumi elhelyezést, aki 20 kilométertől távolabb él. Aki járt már Nyílt Napjaink valamelyikén, saját szemével tapasztalhatta meg, hogy a kollégiumi épületeink minden igényt, magas minőségben képesek kiszolgálni. Hallgatóink 3 csillagos minősítésű szobákban tölthetik mindennapjaikat, havonta mindössze 16.600 Ft-ért! A folyosókon lakóegységek találhatók, melyhez saját fürdőszoba és előtér tartozik, valamint ebből nyílik egy két, illetve három fős szoba. Szintenként található még egy nagy terasz, mosókonyha, felszerelt konyha és egy tanulószoba is. Különlegesség, hogy mindez 200 méterre található a Campustól, ezért egyszerűen át lehet sétálni a tanórákra, nem pedig órák hosszat tömegközlekedni.

Magas ösztöndíjak!

Sokak számára fontos kérdés az ösztöndíj! A Dunaújvárosi Egyetem ebben is egyedülálló az országban, hiszen csak itt érhető el olyan ösztöndíj az első éves hallgatók számára, amely havonta 15.000 Ft támogatást jelent – ez a DUE ösztöndíj, mely alanyi jogon jár mindenkinek! Tanulóink számára további ösztöndíjak is elérhetők, mint például a tanulmányi, szociális vagy a sport ösztöndíjaink. A külföldi tapasztalatok után vágyóknak lehetősége van Erasmus + programban részt venniük, melynek keretein belül 36 ország egyetemeiből választott intézményben tölthetnek el egy vagy akár két félevet – mindezt teljeskörűen a Dunaújvárosi Egyetem támogatásában.

Színvonalas laborpark!

A beszerzésre került csúcsmodern technológiájú laborpark berendezései között megtalálható a hegesztőlaborban például az orbitális hegesztőgép; a gépműhelyben egy öt-tengelyes megmunkáló; a roncsolásmentes laborban egy ultrahangos-, illetve hordozható röntgen műszer; a roncsolásos laborban pedig egy 25 tonnás szakító-fárasztó gép, amely -70°C – 1000°C tartományban képes egyes vizsgálatokra, továbbá micro/macro keménységmérő is beszerzésre került. A gépek és berendezések fejlesztéseihez az ahhoz kapcsolódó szoftverek megvásárlása is megtörtént. A Dunaújvárosi Egyetem ezáltal egyedülálló technikával lett felszerelve metallográfiai, környezetvédelmi és informatikai szempontból is. A már említett szakító-fárasztó gépből összesen kettő található az országban, ami ilyen mértékű precíz és gyors teljesítményt tud produkálni.

Naphosszat sorolhatnánk még az érveket, de ehelyett mindenkit arra bíztatnánk, hogy tapasztalja ezt meg személyesen és válassza a DUE-t első helyen.

Dunaújvárosi Egyetem! Az egyetem, ahol több lehetsz!

Tudj meg többet képzésekről a linkre kattintva: https://www.uniduna.hu/felveteli-2023

