A legifjabb kulcsi intézmény sokrétű tevékenységgel igyekszik segíteni a lakosság mindennapjait. Célja, hogy kifejezetten a helyi igényekre fókuszáljon. A házi segítségnyújtást, az idősek nappali ellátását, a szociális étkeztetést és a család- és gyermekjóléti szolgálatot is helyben dolgozó szakemberek végzik.

A helyi időseknek a nappali ellátás intézményi keretek között biztosít hasznos segítséget és lehetőséget a közösségi élet pozitívumainak megélésére. Alkalmuk lehet a klubtagoknak beszélgetésekre, kézműves foglalkozásokra, ajándék- és dísztárgyak készítésére, de van lehetőség társasjátékozni, ügyintézésben is támogatást kaphatnak, sőt még akár a mosásban is. Ugyanakkor szerveznek kirándulásokat, színházlátogatást, van rendszeres vérnyomásmérés, szükség esetén gyógyszeradagolás, és – mint tegnap – együtt ünnepelhetnek a tagok.