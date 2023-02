Többször említettük már, ha a kiskertekben való tevékenységekről ejtettünk szót, tévhit az, hogy télen nincs tennivaló. Ma az utolsó téli hónapba, a februárba léptünk. Tegyük fel a kérdést: mi is a teendőnk a következő hetekben a kiskertben?

Talán a legfontosabb, most még sokat tehetünk a kertünk egészségéért. Mire is gondolunk? A kiszáradt, elhalt fákat ilyenkor jó kiszedni, illetve itt az alkalom megszabadítani a növényeket a régi, fán maradt gyümölcsöktől, termésektől – ebből mindig akad –, és száraz virágmaradványoktól. A munkát a kártevők, betegségek megelőzésével lehet folytatni, a február ugyanis a fatisztogatási feladatok hónapja is. A beteg gallyakat le kell vágni, és éles késsel el kell távolítani a kár­tevők jól látható alakjait. Érdemes időt fektetni a fák törzsének, vázágainak tisztogatására is: ez azért hasznos, mert a kéreg repedéseiben a gombabetegségek spórái, kártevők tojásai találhatnak téli menedéket. Ha nincsenek mínuszok, akkor még nem késő a fáinkat lemosó permetezéssel alaposan megfürdetni. Hasonlóan fontos a táp­anyagok pótlása is. A trágyázást, műtrágyázást már el lehet kezdeni. Az utóbbi hetek csapadékos időjárása miatt a talaj felázott, puha, egy rotációs kapa, vagy ásó segítségével a trágya, műtrágya könnyen beforgatható a talajba.

A február mindig fordulópont egy kert életében: még hideg van, de már érkeznek a tavasz első jelei. A napok egyre hosszabbodnak, és lassan felébred a kert. Tehát nyugodtan tervezgethetünk, mit és mennyit szeretnénk majd tavasszal ültetni. Célszerű már most megrendelni minden olyan zöldség és gyümölcs magját, amit ebben az évben ültetni szeretne az ember. Akár a vetőmag-katalógusokat segítségül véve, akár a kertészetekben, áruházakban nézve körül, de mindenképp hasznos, ha ezt senki nem halasztja az utolsó pillanatra. (A dughagymáról én minden évben lekések.)

A metszési munkálatokat is elkezdhetjük, például a szőlőét. El lehet továbbá kezdeni a gyümölcsfák koronáinak ritkítását, a bogyósok – ribizli, egres – esetében az ifjító metszést, valamint a körte- és almafák metszését is.

(Forrás: agrarszektor.hu)



Még nem késő. Egy permetfürdő sokat érhet a fáinknak

Fotó: MW