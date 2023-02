Ez nem véletlen, hiszen a háború az egyik legjobb módszere annak, hogy egyszer és mindenkorra leszámolhasson az adott hatalom az országában élő nemzeti kisebbségekkel. Egyszerű hazafiasságra való hivatkozással kikézbesítik a behívót, majd ha az érintett személy azt megtagadja vagy visszautasítja, akkor hazaárulás vádjával letartóztatják és börtönbe vetik. Amennyiben az illető bevonul, akkor jöhet a harc, ahonnan vagy visszajön, vagy sem. Mindkét esetben az illető személy ki lett iktatva, ha esetleg valamelyik nemzetiséghez tartozik, már nem kell annyira foglalkozni az anyanyelvi oktatással – Ukrajnában még a háború előtt bevezettek egy, a nemzetiségi oktatást korlátozó törvényt –, valamint különböző, a nemzetiségeket megillető jogokkal. Ez nemcsak a magyarokra vonatkozik, hanem az Ukrajnában élő többi nemzeti kisebbségre, így a románokra, lengyelekre és főleg az oroszokra is. Ez utóbbiak végett tört ki a már lassan egy éve elhúzódó háború is.

Nehogy valaki félreértse, nem támogatom az orosz agressziót, mert az nem megoldás egy konfliktusra, hogy városokat, lakóházakat lövünk szét, ezzel emberek millióit kergetjük el szülőföldjükről. Nagy részük, függetlenül attól, hogy milyen nemzetiségű, egy idegen földön próbál új életet kezdeni, szinte a semmiből, hiszen mindenüket elveszítették. Egy háború árát mindig a hétköznapi ember fizeti meg, minden az ő nevében történik, de semmiről sem kérdezik meg, csak sima áldozat lesz. Pedig, megint nemzetiségtől függetlenül, az átlagember csak élni szeretne a családjával, dolgozni, pihenni, háborúra nem gondol, mert az távol áll tőle. Ennek ellenére mindent vele fizettetnek meg.

Mindezt nem az ukránok találták ki

Emlékszem hasonló volt a helyzet 30 évvel ezelőtt – sajnos átéltem – a délszláv háború kirobbanásakor, amikor is a Slobodan Milošević vezette szerb erők támadást indítottak Horvátország ellen. A Vukovar (Dunaújváros testvérvárosa) elleni harcokba aránytalanul sok magyar nemzetiségű vajdasági polgárt soroztak be, hasonló eszközökkel, mint ma Ukrajnában. Rengeteg magyar honfitársam maradt ott a horvátországi csatatereken, számuk több százra tehető. Pedig az akkor közel 10 milliós Szerbiában mindössze 350 ezer magyar polgár élt, ehhez viszonyítva az elesett magyar katonák száma kiugróan magas volt. Sokan külföldre menekültek a katonai behívók elől, sokan megtagadták az engedelmességet, rájuk szörnyű sors várt a különböző szerbiai börtönökben. Szerbia akkor – akárcsak ma Ukrajna – egy nemzetállamban gondolkodott, ahol nincs helyük a nemzeti kisebbségeknek, és mint azt az előbb is kifejtettem, egy esetleges háború, és a vele járó mozgósítás a legjobb megoldás arra, hogy végleg meg lehessen tőlük szabadulni. Ez egy ördögi játék, hazafias köntösbe öltöztetve.

Rengeteg a párhuzam az akkori szerb és a mai ukrán mozgósítás alkalmával

A katonai behívók küldése először még normális keretek között zajlik, de ahogyan elharapódzik a válság, minek következtében egyre több ember veszíti el az életét, a mozgósítások is egyre erőszakosabbak lesznek.

Láthatjuk, hogy az ukrán hatóságok váratlanul, kegyetlenül, semmit sem tisztelve viszik el katonának az éppen arra járó embereket. Azok, akiket megbíznak a katonai behívók kiosztásával vagy azzal, hogy gyanútlan járókelőket betereljenek egy frontra tartó buszba, nem érdekli, hogy milyen az illető családi, egészségi vagy mentális állapota. A cél, hogy minél több embert tudjon hadra fogni, majd a háború első vonalába küldeni.

Emlékszem, 30 évvel ezelőtt a Vajdaságban milyen félve nyitottam ki a postaládát, kerültem a nyilvános helyeket, boltba is a feleségem járt, nehogy feltűnjek valamelyik hivatalos személynek.

Nagyon egyet tudok érezni a kárpátaljai magyar testvéreimmel, de nemcsak a magyarokkal, hanem mindenkivel, aki ezt a háborút ellenzi és békében szeretne élni.

A háborúk és Magyarország

Az akkori délszláv háború közvetlenül a magyar határ közelében is folyt, így hazánk kényes helyzetben volt. Az is nehezítette Budapest helyzetét, hogy mint Horvátországban, de főleg Szerbiában, a Vajdaságban több mint 350 ezer fős magyar nemzetiségű polgár élt. Mindenki előtt világos volt, hogy a Slobodan Milošević vezette Szerbia agresszorként lépett fel a horvát területek ellen, azonban ennek ellenére a magyar kormány igyekezett épp a délvidéki magyarság végett korrekt viszonyt fenntartani Belgráddal is.

Lehet, hogy többen emlékeznek rá – mi is foglalkoztunk a témával – 1991. október 27-én este 20 óra 51 perckor, az akkori Jugoszláv Néphadsereg vadászgépe bombázta a 11 ezres magyarországi várost, Barcsot. Több ház megrongálódott a város roma telepén, és csak a szerencsén múlt, hogy nem sérült meg senki.

Mint az később kiderült, Milošević emberei szándékosan provokálták Magyarországot, azzal a szándékkal, hogy hazánk is belépjen a délszláv polgárháborúba és így a Balkánon lejátszódó testvérháború nemzetközi jelleget kapjon. Szerencsére az akkori magyar politikai vezetők józanságukról és higgadtságukról adtak tanúbizonyságot, így Magyarország elkerült egy fegyveres konfliktust. Jelenleg Kijev számára is jól jönne egy nemzetközi háborús eszkaláció, ezért nekünk itt, Magyarországon mindent el kell követnünk azért, hogy kimaradjunk ebből a háborúból, már csak azért is, mert a XX. század két nagy világégése rámutatott arra, hogy ellenkező esetben milyen nagy árat fizettünk egy esetleges téves lépésért.





Célja, minél több embert hadra fogni, és a háború első vonalába küldeni

A délszláv háború is a szomszédságunkban zajlott

Fotó/illusztráció: MTI