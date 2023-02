A merénylet nyomán fokozódott hazánkban az elnyomás

Más nemzetekhez viszonyítva Magyarországon csak ritka volt az uralkodó vagy magas rangú politikai vezető elleni merénylet. Legismertebbnek talán Zách Feliciánnak Károly Róbert magyar király elleni támadását mondhatnánk, de ismertek olyan mendemondák, hogy merényletet kíséreltek meg Hunyadi Mátyás vagy II. Lajos király ellen is.

Hosszú uralkodása alatt Ferenc József ellen hétszer követtek el merényletet, de egyik sem sikerült. 1853. február 18-án viszont csak egy hajszálon múlt az uralkodó élete. Délután egy óra tájban Ferenc József osztrák császár szárnysegédje társaságában a szokásos ebéd utáni sétájára indult a Hofburgból (a császári palota) az egykori várfal mentén. A középkori eredetű városfal a mai Ring (a bécsi nagykörút) nyomvonalában húzódott. Ma ott az osztrák főváros híres sétálóutcája, a Kärntner Straße kezdődik. 170 évvel ezelőtt viszont ott a még meglévő bástyafal mentén facsemetékkel és virág­ágyásokkal beültetett sétány volt, ahol az egyik padon egy jól öltözött fiatalember ült. Akkor még senki sem tudta, hogy ki ő valójában, de néhány óra múlva már egész Bécs megismerte a Libényi János nevet. Ferenc József a bástyafal mellvédjéhez lépett, hogy azon áthajolva megtekintse a sáncárokban felállított újoncszázad gyakorlatozását. Ekkor ugrott oda hozzá a Csákvárról elszármazott, de Bécsben élő magyar szabó, Libényi János, aki kést rántott elő a kabátja alól, és hátulról az uralkodó nyaka felé szúrt. Ferenc József megtántorodott a döféstől, majd a földre roskadt, Libényi ismét szúrni készült, ebben viszont már megakadályozta őt a császár szárnysegédje, valamint a helyszínen tartózkodó Joseph Ettenreich bécsi hentesmester, aki később ezért a tettéért magas kitüntetésben részesült. A császár egyenruhájának magas, keményített gallérja nagyobbrészt felfogta a szúrás erejét, ennek köszönhette az életét Ferenc József, akinek még a saját lábán sikerült eljutnia Albrecht főherceg közelben álló palotájához, ahonnan azután a császári palotába szállították.

A császár életben maradt, de sebe súlyos volt

A sérülést ellátó udvari orvos megállapította, hogy a merénylő késszúrása nem ért ugyan életfontosságú szervet, de a seb mégis súlyosnak bizonyult. Néhány napig még az is kérdéses volt, hogy a császár nem fog-e megvakulni.Az uralkodót ért támadás hatalmas megdöbbenést és nagy izgalmat váltott ki Bécsben, majd egész Ausztriában. Három órával a merényletkísérlet után már az utcákra is került a Wiener Zeitung (a világ egyik legrégebbi, még most is megjelenő bécsi napilapja) különkiadása, amely részletesen taglalta Libényi János tettét. A császár megmenekülésének örömére a bécsi templomokban hálaadó szentmiséket celebráltak, a zsúfolásig megtelt Stephansdomban megjelentek a császári család tagjai is.Miután a merénylőt letartóztatták, azonnal megkezdődött a nyomozás az ügy kapcsán. A vizsgálatot vezető rend­őrfelügyelőknek az volt a véleményük, hogy a sikertelen merénylet hátterében egy kiterjedt összeesküvés állhat. A nyomozók feltételezései nem voltak alaptalanok, hiszen 1853-ban forró volt a helyzet a Habsburg Birodalomban. Libényi János merényletkísérlete előtt ugyanis néhány nappal Milánóban fegyveres felkelés tört ki az osztrák elnyomás ellen, és e két esemény közötti összefüggésre próbáltak a császári hatóságok rávilágítani. Az is ismert volt az osztrákok előtt, hogy Magyarországon a Bach-korszak éveiben Ferenc József volt a leggyűlöltebb személy, így egy esetleges „magyar szálat” sem hagyhattak figyelmen kívül. A nyomozók ezért mindent elkövettek, hogy bebizonyítsák, egy kiterjedt és széles körű nemzetközi összeesküvés áll a félresikerült merénylet hátterében.

Az igazat, és csakis a színtiszta igazat

Libényi váltig állította, hogy kizárólag egymaga tervelte ki és hajtotta végre a merényletet, tettének indítékáról pedig azt mondta, hogy az Aradon kivégzett 13 honvéd tábornok megbosszulásáért akarta megölni az uralkodót. Azt is hozzátette, hogy Ferenc Józsefnek módjában állt volna megkegyelmeznie a magyar szabadságharc főtisztjeinek, ám ezt mégsem tette meg. Annak ellenére, hogy az aradi vértanúkért bosszút esküdő magyar szabó a színtiszta igazságot állította, bécsi vizsgálói nem hittek neki. Továbbra is különböző nemzetközi összeesküvésekről szóló elméleteket gyártottak, de legnagyobb igyekezetük ellenére sem sikerült semmiféle bizonyítékot felmutatniuk, ami alátámaszthatta volna az állításukat.Libényi a világosi fegyverletétel után költözött Bécsbe, ahol szabóként dolgozott. A merénylet után a hatóságok kihallgatták bécsi munkatársait is, akik elmondták, hogy Libényi nem volt mentes a szélsőséges nézetektől, de a nagyotmondástól sem, hiszen bécsi kollégáinak azzal dicsekedett, hogy a szabadságharcban a felkelőknél szolgált, illetve Zichy Ottó gróf küldönce volt, akivel a forradalom leverése után is tartotta a kapcsolatot. A társai nem vették komolyan a magyar munkatársuk kiszínezett történeteit, mint ahogy egyikük a nyomozás során jegyzőkönyvbe is mondta: „Csak nevettünk rajta, korlátolt, ártalmatlan embernek tartottuk”. A túlbuzgó osztrák rendőrfelügyelőket viszont ez sem tudta meggyőzni, továbbra is az volt a meggyőződésük, hogy a magyar szabólegény egy titkos, nemzetközi lázadó csoportnak a tagja, igaz ezt semmivel sem tudták alátámasztani.

A vakmerő szabólegényt felakasztották

Libényi János felett statáriális hadbíróság ítélkezett, amely felségsértés bűntette miatt kötél általi halálra ítélte. Ferenc József nemcsak az aradi tizenháromnak, hanem neki sem kegyelmezett meg. A merényletkísérlet után tíz nappal, 1853. február 28-án az akkor 21 éves fiatalemberen végre is hajtották a halálos ítéletet. A közben felépülő Ferenc József megbízásából a bécsi titkosrendőrség egész Magyarországon átfogó nyomozást indított az állítólagos cinkosok után. A hajtóvadászat során Libényi több, egyébként teljesen ártatlan barátját elrettentésként 15 év kényszermunkára ítélték, de a nyomozók végül nem találtak bizonyítékot a feltételezett összeesküvésre.A merénylet következményeként ismét fokozódott hazánkban az elnyomás, Ferenc József, aki 1852-ben a békülés jegyében nagy körutat tett Magyarországon, már éppen azon gondolkodott, hogy feloldja az 1849 után bevezetett rendszabályokat, de Libényi merényletkísérlete után meggondolta magát. A teljes megbékélésre, az 1867-es kiegyezésre még tizennégy évet kellett várni, és annak ellenére, hogy a csákvári szabólegény kis híján kioltotta az életét, a császár még hosszú évtizedekig állhatott birodalmának élén, majd csak 1916-ban, 86 esztendősen hunyt el.Az uralkodó családtagjai viszont már nem voltak ilyen szerencsések, feleségével, Erzsébet császárnéval, aki Sissiként volt népszerű, 1898-ban egy olasz anarchista végzett Genfben, a császár unokaöccse, Ferenc Ferdinánd trónörökös életét pedig 1914. június 28-án Szarajevóban egy szerb diák pisztolygolyói oltották ki.Libényi János tette volt az első a császár ellen elkövetett hét merényletből, a fiatal szabó szándékában a szájhagyomány szerint az is közrejátszott, hogy az ifjú Ferenc József korábban elcsábította Margit nevű húgát. Ezt viszont semmi sem támasztja alá, annyi bizonyos, hogy a hölgy táncosnőként a fiatal uralkodót a Práterben (nagy bécsi park régi szórakozási lehetőségekkel) csárdásával elbűvölte, de hogy ennek köze lett volna a merénylethez, ezt nem tudjuk. Azon a helyen, ahol Libényi a merényletet elkövette, felépült a bécsi Fogadalmi templom. Ferenc József pedig a várfalat, ahol megtámadták, még abban az évben földig leromboltatta, a helyén épült meg a Ring, a bécsi nagykörút. A magyar szóbeszéd szerint viszont a merénylő miatt soha nem érte el Csákvárt a vasút.

Ferenc József a merénylet után (korabeli bécsi grafika)

