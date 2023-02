Az „őscivil” helyét a civilség leplébe burkolódzó szakértők veszik át

Az ókori demokráciák idején a civilség az állampolgárok politikába való aktív bekapcsolódását jelentette, később azonban a civil társadalom elvált mind a politikai, mind a gazdasági rendszerektől. A XX. században már döntően kulturális, szociális szerveződéseket sorolunk ebbe a szférába. Kezdetben az állampolgárok által különböző társadalmi problémák megoldására, igények kielégítésére lokálisan alakított csoportokról beszélhetünk, majd megjelentek a globális, nemzetközi szerveződések is. Magyarországon az utóbbi években nagyjából azonosan, 60 ezer körül van a bejegyzett civil szervezetek száma, amelyeknek közel fele kulturális, szabadidős tevékenységet folytat. Jóllehet, a civil társadalom sok évszázada létező jelenség, máig nincs elfogadott meghatározása sem a hazai, sem a nemzetközi irodalomban. Általánosságban elfogadható definíció, miszerint „a civil szervezet olyan társadalmi szervezet, amely nonprofit módon, a kormányzattól függetlenül, önkéntes alapon, a közjó javára működik, önszabályozó, intézményesült önszerveződés.”

A pártok, a szakszervezetek, az egyházak nem tartoznak a civil szervezetek közé. Az ismérvek bármelyikéről érdemes elmélkedni, most mi a civil szervezet nonprofit státuszával foglalkozunk. A téma kutatói szerint a szervezetalapítás hátterében leg­gyakrabban a státuszteremtés, a politikai befolyásszerzés motivációja áll, tehát elrejtve megjelenik a profitmotívum, és komoly vonzerőt jelent a nonprofitokra vonatkozó kedvező szabályozás is. „Az alapítóknak komoly érdekük, hogy személyüket vagy intézményüket jó ügyekkel összefüggésben emlegessék” – állítja az egyik szaktekintély. Nyilván, nem a falusi néptánccsoportokra, dalárdákra vagy időseket gondozó alapítványokra céloz a kutató, hanem azokra a nemzetközi tekintéllyel rendelkező, különféle politikaközeli szervezetekre, amikről az utóbbi időben sok szó esik a médiában. Az angol non-governmental organization vagyis „nem kormányzati szervezet” szavakból NGO rövidítéssel jelölt képződményekről van szó. A kifejezést még 1945-ben, az ENSZ megalakulásakor vezették be. Ezzel adott az Alap­okmány tanácsadói státuszt a nem kormányként és nem tagországként bekapcsolódó szervezeteknek.

A francia származású Marie Tornquist-Chesnier, a politikatudomány doktora pár éve egy igen érdekes jelenségre figyelt fel a nemzetközi civil világban. Az eredeti alapítók általában amatőrök, egy-egy jó ügy önkéntes képviselői, szorgalmas robotosai. Dolgoznak, és mellette önkénteskednek, segítenek, szerveznek, sok-sok áldozatot hoznak. Viszont nekik nincs módjuk a tevékenységükkel kapcsolatos döntésekbe beleszólni, mivel nem demokratikusan választott testületek. Ők ismerik legjobban a működési területükön felmerülő problémákat, csakhogy legtöbbször nem rendelkeznek az érdekérvényesítéshez szükséges szakértelemmel. A professzor asszony arra figyelt fel, hogy újabban egyre több szakértő került kapcsolatba NGO-kkal, ami a civilség professzionalizálódását eredményezte. Jogászok, gazdászok, informatikusok és más szakmabeliek, akik jóllehet, szintén nem döntéshozók, de szakértelmük által jelentős befolyással vannak a döntésekre. Így az „őscivil” kezd kihalni, és helyét „a civilség leplébe burkolódzó, annak nevében fellépő szakértők” veszik át. Nagy teret nyitva ezzel a lobbizásnak, ami szintén kezd parttalanná válni. Korábban a lobbizás negatív tartalmú tevékenységnek számított. Titkos, a kulisszák mögött zajló, a döntéseket bizonyos érdekeknek megfelelően manipuláló dolognak tekintették. A korszellem változása szerencsésen alakította a lobbis­ták helyzetét, így ma már a lobbizás a demokrácia kiteljesítésének egyik fontos eszköze. Az elmúlt 30 évben különösen nagy változás történt: a lobbiszervezetek a pártoknál is jelentősebb, potensebb pozícióba jutottak, és ami egy pártnak tilos, az civilként elfogadott. A kormányok és nemzetközi szervezetek törvényben szabályozzák a lobbitevékenységet. Pl. az Európai Unió „szigorú” szabályozása szerint mindenkinek, aki az uniós hivatalokban, testületeknél ügynökösködni, lobbizni szeretne, be kell jelentkeznie a regisztrációs listára. Aki nincs regisztrálva, nem kaphat belépőt az épületekbe, meghívást rendezvényekre. A tisztségviselőknek kötelessége rövid jelentésben beszámolni, ha ilyen szervezettől, személytől megkeresés érkezett hozzá. Előírás, hogy „a Bizottság valamennyi tagja, kabinetjeinek tagjai és a Bizottság főigazgatói csak az átláthatósági nyilvántartásban szereplő érdekképviselőkkel találkozhatnak.” Az EU legfrissebb átláthatósági nyilvántartásában 2023. 02. 15-én 12 528 regisztrált szerepel: ebből nem kereskedelmi érdekeket képviselő regisztráló 3521, ügyfeleik érdekeit előmozdító regisztráló 676, a saját, vagy tagjai kollektív érdekeiben közbenjáró regisztráló 8309.

Hasonlóan „kemény” elvárásokat támaszt a lobbisták felé az USA törvényhozása is. Az amerikai diplomácia a munkáját segítő civil szervezetek három típusát különbözteti meg: az amerikai politikai és gazdasági érdekeket képviselő lobbik, az azonos érdekeket képviselő külföldi csoportok, és az agytrösztök (think tank), vagyis a tudományos kutatók. Vannak tehát olyanok, akik külföldiként az USA-ban székelve igyekeznek befolyást szerezni hazájuknak. Mások a szülőhelyükön tevékenykednek, de amerikai segítőket vesznek igénybe, és olyanok, akik valamely ország leszármazottjaként élnek Amerikában (diaszpóra) és hoznak létre az óhazát támogató lobbiszervezeteket. A törvények szerint a diplomáciai testület tagjait kivéve mindazoknak, akik külföldi országtól hivatalos megbízást kapnak, regisztrálniuk kell az igazságügyi minisztériumnál, és kötelesek tájékoztatni a képviselőházat meg a külügyminisztériumot. Különösen érdekes az agytrösztök szerepe: globális gazdasági, politikai szakértőbázist alkotnak, feldolgozzák és népszerűsítik a legújabb kutatási eredményeket, figyelemfelkeltő párbeszédeket szerveznek, konfliktusokban közvetítenek, szakértőket, politikai elemzési módszereket, információs rendszereket adnak át, hivatalukból távozó politikai szereplőknek lehetőségeket biztosítanak a politikai szintéren maradásra, pl. alapítványoknál, kutatóhelyeken. Ma már a neten mindennaposak az olyan globális konferenciák, projektek, ahol irányításukkal egyszerre több ország kutatói működnek együtt. A sikert nem anyagi haszonnal mérik – hiszen nonprofit szervezetek –, hanem a belpolitikára, a közvélemény alakulására gyakorolt hatással.

Kiemelt hasznosságú az ún. USAID, amelynek nevében az aid szótag nem segélyt jelent, tehát nem is ejthető másként csak A, I, D – angol fonetikával –, ugyanis a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség kezdőbetűinek rövidítése. Még a hidegháború éveiben hozták létre, és az interneten elérhető statisztikái szerint 1946 óta több tízezer akciót bonyolított le. Talán nincs is olyan ország, amelyiknek neve nem szerepel az „ügyfelei” között. Magánszemélyek, civil és állami szervezetek részére ad tájékoztatást, tanácsokat, ösztöndíjakat, leendő vezetőknek szervez felkészítő programokat. „Ezen tevékenységeink mindegyike a gazdasági jólét és a demokrácia előmozdítására irányuló külpolitikai célkitűzéseinket szolgálja” –állítja Lee Hamilton egykori képviselő. A célok eléréséhez négyféle módszert alkalmaznak: szavazás befolyásolása; szándékaikat támogatni kész jelöltek kampányának finanszírozása; együttműködés hivatalban lévő tisztségviselőkkel, illetve a fennálló vezetésre nyomást gyakorolni hajlandó csoportokkal. Olyan szervezetek, mint a Freedom House, a National Endowment for Democracy, az Open Society, amelyek a demokratizálódás és a civil társadalom megerősítését támogatva működtek közre Kelet-Európában a ´90-es évek átalakulási folyamataiban. „Az amerikai civil szervezetek által szőtt emberi háló azért bizonyul hatékonynak, mert nagyon rugalmas magán- és állami kezdeményezések keveréke – ez az amerikai módszer eredetisége és erőssége – állapította meg Steven Ekovic, a Párizsi Amerikai Egyetem politológiaprofesszora. Érdekes világban élünk!