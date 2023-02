Kolics Gábor igazgató, aki eddig már negyven szalagavatón vett részt eddig pedagógusként, ebből 28 alkalommal a Hild eseményén, a szalagtűzés hagyományának selmecbányai forrását elevenítette fel beszédében, az összetartozás, a barátság, az iskolához való hűség jelképeként. Éljetek boldogul! Ezt az üzenetet közvetítette most is, már csak azért is, mert ilyen minőségében valószínűleg utoljára szólt a diákokhoz. Ennek köszönhetően kissé filozofikusra sikerült a beszéde is. Elmondta azt is, hogy az iskola ars poeticája a szeretetre és a sikerélményre épül. E két dolog is olyan, amiért nagyon sokat kell tenni, kivéve a szülők feltétel nélküli szeretetét. Kolics Gábor beszédét egy saját versével zárta le. Természetesen az ő hajtókájára is felkerült a szalag, ahogy az osztályfőnökök és a végzősökére is.