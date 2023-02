Nem véletlenül választották az est címéül, hogy Utazások lélektől lélekig, ugyanis ezek a valójában hétköznapi történetek a lélekre hatnak. Mindannyiunkkal megtörténnek vélhetően, ám – ha csak nem vagyunk empaták – jó eséllyel észre sem vesszük ezeket. Schäffer Erzsébet titka érzékenységén és állandó figyelmén túl abban van vélhetően, hogy amikor egy hosszú vonat­útra indul, nem „csapja a fülére” a fejhallgatót, nem zárja ki önmagát a közegből, hanem igyekszik alkalmanként még jobban belekerülni, annak részévé válni. Velünk is előfordul, hogy nem ülünk le valaki mellé, mert nagyon hangosan telefonál, ennek és akaratunknak ellenére mégis mindent megtudunk a magánéletéről. Ahogy vele is. Akár mellénk is leülhetett volna a munkásember apa és kiskamasz lánya, de mi valószínűleg csak felpillantottunk volna, és tudomást sem veszünk róla, hogy mindketten azonnal a fülükbe dugják a fülhallgatót, és elnyeli őket a telefonjuk képernyője. Ő összemosolygott velük. És észrevette azt is, hogy a férfi kérdéseiből, a lány válaszaiból kiderült, egy közös játékkal múlatták az utazás idejét. Aztán, amikor leszálltak, odaköszöntek neki, hogy jó utat. Közöttük mégis létrejött valamiféle interakció, valami nagyon emberi kapcsolódás. Talán pusztán az ő gyermeki kíváncsisága miatt. Ki tudja? Ki tudja, mitől szelídül meg mellette az arcát takaró haj mögött rágógumizó kis cigánylány csak attól, hogy ő a könyvben olvasott történettől meghatódva elérzékenyül, és elpityeredik a vonaton?

Apropó, gyermeki! Az ő hétköznapi történetei közt természetesen akadnak olyanok is, amik számunkra messze nem hétköznapiak, hiszen keveseknek adatik meg, hogy olyan emberek barátságát bírják egykor, mint Lázár Ervin, akit – és nem csak őt, munkásságát is – ebben az országban a háromévestől az aggastyánig mindenki ismer, és megkockáztatom, szeret is. Neki megadatott. Ahogy az a kegyetlen szituáció is, amikor a kórházban, a halálos ágyán, lélegeztetőgépen lógva arra kérte, hozzon neki egy doboz cigarettát, de ő nem tette meg. Nem teljesítette az egyik utolsó kívánságát, ahogyan mi is sokszor érezzük úgy, jobban tudjuk másnál, mi jó neki. De nem csak könny­fakasztó története van Lázár Ervinnel, kacajra fakasztó is, például, amikor a Kálvin téri aluljáróban éjfélkor a „vagányok” – a szakállas, a vörös hajú és a sapkás – számon kérték, mit keres ilyenkor ott, és ő elmondta, rögtön elindult egy kedves játék Mikkamakkával, a Négyszögletű kerek erdővel, Bruckner Szigfriddel. Ilyen és hasonló történetek röptették el az időt Rácalmáson egy kedd estén.

Schäffer Erzsébet mérhetetlen vitalitásról tett tanúbizonyságot

Fotós: LI

Azért az kissé abszurd, de nagyon emberi élmény, ha bő százan egy sötétedésbe hajló alkalommal egy hetvenöt éves ember vitalitásából töltődnek. A többi között emberséggel is.

Kellenek az ilyen fáklyahordozók!