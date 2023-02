„A tavalyi év második fele mélyrepülés volt az ingatlanpiacon is” – kezdte beszélgetésünket a Kis Attila, a Kis Ingatlan ügyvezetője, aki tapasztalatairól is szólt:

– A többszörös válság természetesen ide is begyűrűzött. Tény, az elmúlt hat-nyolc évben volt egy felfutás, amit most visszaesés követ. A mértékadó elemzések azt mutatják, ha némi késéssel is, de a pénzpiaci helyzet után mozog az ingatlanpiac is. Dunaújváros a 2022-es esztendőben sajátos helyzetbe került. Az ISD Dunaferr – mint a legnagyobb térségi foglalkoztató – válsága elriasztotta a vevőket. Közben az eladók az országos átlagokat nézték.

Kis Attila arra számít, tavasztól már megélénkül majd a piac

Fotós: Zsedrovits Eniko

Megállt a piac. Mi is nagyon kevés ingatlant értékesítettünk ebben az időszakban, pedig alapvetően jó megoldásokat kínáltunk. Már tapasztalható egyfajta visszarendeződés. Korábban a kínálat dominált, azaz mindent megvettek, bármennyiért. Véget ért ez a gazdasági ciklus. A lakáspiacon nem lesz recesszió, mert valahol lakni kell, de a hitelpiacok is változtak, így a vevők számára nyílt nagyobb alkupozíció. Csak egy példa, egy ügyfél 20 millióért kínált egy jó helyen lévő pa­nellakást, végül 18,5 millióért ment el. Ha a vasmű helyzete rendeződik, akkor mi is tisztábban látunk majd – mondta el lapunknak Kis Attila, akit a környező települések ingatlanos helyzetéről is faggattunk.

Helyben az eladók és vevők is kivárnak, Iváncsán és környékén duplázódtak az árak

– Rácalmás, Nagyvenyim továbbra is keresett, de már a vevők vannak nyerő helyzetben. Iváncsán más a helyzet, ott pár éve adtunk el egy ingatlant 14 millióért, ma annak az ára közel 30 milliót ér. A nagyberuházás felveri az árakat.

Kis Attilát a közeljövő trendjeiről is kérdeztük: – az ingatlanos piac átesett egy tűzkeresztségen. Sokan nekivágtak a nagy pénz reményében. Most tapasztalható egyfajta tisztulás a piacon. Az egész város és régió jövőképét tekintve is jót tett, hogy a vasműnél beindult az egyik kohó, ez már motiválóan hat. Az infláció is lassan befékez, így élénkülést várok a helyi és az országos ingatlanpiacon is – tette hozzá Kis Attila.