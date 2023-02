A terület és a fennálló helyzet

A 6-os számú főút kettéosztja Baracsot, amíg Apátszállás és Templomos az egyik oldalon, a Duna-parti rész az út másik oldalán helyezkedik el. Baracs és Kisapostag közigazgatási határa a Duna-parti részen utcákat metsz át. Ugyanazt az utcát Hársfa utcának és Fazekas Mihály utcának is hívják, attól függően, hogy a közigazgatási határ melyik oldalán állunk. A terület lakói egy közösséget alkotnak, hiszen egy területen is élnek. A Baracshoz tartozó Duna-parti lakosság úgy érzi, a település vezetése inkább a 6-os út másik oldalán élőket támogatja, a fejlesztések inkább ott valósulnak meg, amíg őket elhanyagolják. A Baracs által 2015-ben megnyert és felajánlott pályázati forrásból és a lakók csekély – a település többi részein is alkalmazott – anyagi hozzájárulásával ki lehetett volna építeni a vízhálózatot, de ezt akkor, többszöri próbálkozás ellenére is elvetették a baracsi telkek tulajdonosai. Fölöslegesnek tartották a fejlesztést, mert nagyrészt hétvégi használói voltak a telküknek. Azóta jelentősen kicserélődött a lakosság, az új lakók már életvitelszerűen élnek azon a területen. Elmondásuk szerint a kéréseik süket fülekre találtak a baracsi képviselők többségénél, és nem is bíznak abban, hogy ez megváltozik. Ezért szeretnének Kisapostaghoz tartozni a Duna-parti területen elő baracsi lakosok.

A tábla után Baracs területeként folytatódik az utca Fotó: Kállai Félix

Olvasói levelet kaptunk, amiben azt írták...

„Az ivóvízellátás hiányának ténye megemlítésre kerülésekor Baracs vezetése a 2015-ben felkínálkozó lehetőség elmulasztását okolja. Állításuk szerint akkor volt rá lehetőség, amellyel nem éltünk. Viszont akkor még a területen többségben voltak a hétvégenként üdülés céljából kilátogató, szerény anyagi egzisztenciával rendelkező dunaújvárosi lakosok. A területen azóta fiatal családok jelentek meg megváltozott lehetőségekkel, továbbá megváltozott igényekkel. Az utak állapota helyenként már balesetveszélyes, sem ivóvíz, sem szennyvízelvezetés nincs a településrészen. Sajnos bármilyen megkeresésre az önkormányzat a 2015-ös lehetőségekre utal, mindamellett az anyagi fedezet hiányára hivatkozik úgy, hogy a központban természetesen az építkezések és felújítások sorra fejeződnek be. Ritkábban lakott településrészként említi Várai Róbert polgármester úr a Duna-partot. Azonban az aláírásgyűjtéskor kevés lakatlan ingatlant találtunk.”

Baracs polgármestere azt mondja...

Elsőként Várai Róberthez, Baracs polgármesteréhez fordultunk a kérdéseinkkel.

– Múlt év végén közösen döntöttek a kisapostagi képviselőkkel a bizottság felállításáról. Ön azt mondta, hogy közös érdekek mentén el tudja képzelni, hogy átadják a területet Kisapostagnak. Pár hónappal később megváltoztatta a véleményét mielőtt a területért cserébe Kisapostag bármit is felajánlhatott volna. Miért gondolta meg magát?

– Nem jutottunk el a közös érdekek megtalálásáig. Évekkel ezelőtt már volt kérés ez felénk, akkor amit kértünk cserébe, azt elutasították. A fő probléma egyébként az volt, hogy a korábban a bizottságba általunk előzetesen megszavazottakat nem találtuk el, így a januári testületi ülésen újakat kellett volna választani. Nos ezen napirend során vált világossá, hogy a testület tagjainak többsége nem tud elképzelni olyan ajánlatot, ami az átadásra sarkallna minket. De a fő probléma továbbra is az, hogy a Duna-partunk három jól elkülöníthető részből áll. Kisapostag a hozzá közelebbit választja, de ha a többi nem kell neki – márpedig úgy tűnt nem kell –, akkor ott, mi még nehezebben tudunk fejleszteni. Tehát itt inkább az érték kicsemegézése látszik.

– A közös testületi ülésen számomra úgy tűnt, mindenki a területen élők érdekében dolgozik. Ezzel a döntéssel figyelmen kívül hagyták a 193 aláíró kívánságát, mert érdemben meg sem tárgyalták az ügyet. Hangsúlyozták, hogy értékes területről van szó, amelyet családi ezüsthöz hasonlítottak. A családi ezüstöt azonban tisztogatni is kell, ennek a hiányát érzik az ott lakók. A külső szemlélő számára úgy tűnik, mintha a terület fontosabb lenne, mint az ott lakók. Fog ez változni a közeli és távoli jövőben? Milyen konkrét lépésekre számíthatnak a Duna-parti lakosok az önkormányzat részéről a terület fejlesztését illetően?

Olvasónk szerint az utak állapota balesetveszélyes Fotó: olvasó

– Nos a számokkal van egy kis probléma. A népszámlálás alkalmával ennyi bejelentett ott lakó nem volt. Az aláírók kérésükkel hozzánk nem fordultak. Ugyanakkor többen megkerestek, hogy ők továbbra is Baracshoz akarnak tartozni. Érdekes az is, hogy 2015 óta mennyien költöztek hozzánk, akik miatt most hirtelen települést kellene váltani. Ők azért tudták olcsón megvenni az idős emberektől az adott ingatlanokat, mert ugye 2015-ben nem akartak azok a közműfejlesztéshez hozzájárulni. Azt sem tudom elképzelni, hogy ha a terület Kisapostag része, akkor a fejlesztést ingyen megkapják. Sokak véleménye szerint az emberek felesleges hergelése történik. A közterületet a vonatkozó rendeletünk értelmében mindenki köteles rendben tartani a háza előtt az útig. Ez mindenhol így van. Vagyis a termést és árnyékot adó fát a háza előtt neki kell gondozni, valamint a füvet nyírni. Az utak rendberakása nagy luxus lenne a közműfejlesztést megelőzően. A kátyúzást most is, folyamatosan csináljuk.

A terület fejlesztése pályázati forrásból, lakossági hozzájárulással képzelhető el továbbra is. Baracs és Kisapostag is csak ugyanahhoz a pályázati lehetőséghez tud nyúlni ebben a kérdésben. Az országgyűlési képviselőnk ismeri a problémát, tudja, hogy mi az igényünk a terület fejlesztésére vonatkozóan – hiszen ez ügyben már rengeteget lobbiztunk Baracs alpolgármesterével karöltve. Reméljük, ha lesz alkalom, akkor a lakosok most már hozzájárulnak. Hangsúlyozom, ezek a fajta fejlesztések minden területen a lakosok hozzájárulásával történtek meg. Higgye el, komoly feladat a nagy kiterjedésű településünk minden egységének gondozása, és az igényelt fejlesztések összehangolása. Nincs minden évben pályázati forrás ilyen célokra. Kijelenthető azonban, hogy a baracsi emberek sajátjuknak érzik a Duna-partjukat. Így, marad.

Kisapostag polgármestere is elmondta véleményét

Megkerestük Nagy Attilát, Kisapostag polgármesterét is, hogy mit gondol a baracsi képviselő-testület döntéséről, ami felülírja a két település képviselőinek a közös döntését.

– Déjá vu érzésem van, jelen pillanatban nagyon csalódott vagyok. A reptér ügyében éreztem ilyet utoljára, mikor a megbeszéléseket követően mégsem sikerült dűlőre jutnunk, és a meghozott döntések visszavonásra kerültek. Én személy szerint megértem a Duna-part lakóit, mert szeretnének tenni a fejlődésért és anyagiakat, szükség esetén kétkezi munkát is vállalnának céljaik megvalósításához. Sajnos a közös testületi ülésen elhangzottakkal ellentétes döntést hozott a baracsi testület! Bizottságot sem sikerült 2 hónap leforgása alatt alakítaniuk, ami nálunk pár napon belül megtörtént. A múltra hivatkozva, régi döntésekkel magyarázva a jelenben nem lehet előre haladni! Sajnos a terület elhanyagolt, rosszak az utak, a Duna-part szemetes! Önkéntesek tartják rendben a Baracs által családi ékszerként aposztrofált területet, amihez az önkormányzatnak is tennie kellene. Ezek a problémák hangzottak el a közös testületi ülésen. Véleményem szerint a meghozott döntés konzerválja a jelenlegi állapotokat! Kukát, szemetest a lakosok, de mi lokálpatrióta Duna-parti emberek sem helyezhetünk a közterületekre és frekventált helyekre. A zöldterületek karbantartását sem tudjuk megoldani!

Remélik, látszata is lesz, hogy a baracsiak magukénak érzik a Duna-partot

– Lett volna érdemi javaslata Kisapostagnak a terület kiváltására?

– Mi nyitottak voltunk és vagyunk, részünkről megvan a szándék a párbeszédre! Így álltunk fel a közös testületi ülést követően is a tárgyalóasztaltól! Több alternatíva is elhangzott, amelyek megvitatása a felálló bizottság feladata lett volna az ott élő emberek bevonásával. Hiszen ez ő értük jött volna létre, róluk szól! Nem Baracs és Kisapostag területi igényeinek a kielégítése, hanem a Duna-parti lakóterület élhetőségének, komfortjának a fejlesztése a cél! A közművek bevezetése Kisapostag irányából egyszerűen megoldható. Településünk rendelkezik megfelelő kapacitású kutakkal és csatornahálózattal. Több, a közigazgatási határ közelében található ingatlan tulajdonosa kért lehetőséget a közművekre kötésre. Mi hozzájárultunk és fogadjuk a megkeresésüket. Sajnos ez a másik irányból nem mondható el! Ha valóban magukénak érzik a baracsi emberek a Duna-partot, akkor remélem, hogy hamarosan látszata is lesz, nem csak beszélünk róla!

Február 9-én közmeghallgatás lesz

Baracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2023. február 9-én 17 órakor közmeghallgatást tart a faluházban. Itt bizonyára szóba kerül a fent említett ügy is.