Terjedelmünk korlátai miatt meg sem próbálkozunk tételesen felsorolni a húsznál is több műsorelemet, pusztán egy összefoglalóra törekszünk. Ünnepi beszédet Bartal Orsolya igazgató tartott, aki ezután az osztályfőnökök ruhájára tűzte fel a szalagot, majd azok minden diákjuk hajtókájára feltűzték az iskolához kötődés szimbólumát. Az elmúlt diákévekre Demcsák Erik 12. D osztályos tanuló emlékezett vissza. A szalagavató estek fénypontja rendszerint a keringő, a Bánki szalagtűzőjén ezt kétszer is bemutatták. A Nagyvenyimi Táncegyüttes két néptánc­blokkal színesítette a műsort. Olyan különleges helyzet is kialakult, hogy például Molnár Lili saját szalagavatóján zongorázott. Mess Krisztián egy Chopin-mű erejéig ült a zongora mögé, Jiling Ottó pedig kétszer is bemutatta énektudását. Harza Márk, Tóth Levente és Szilágyi Imre verset mondott, Mihálovics István elsősorban évfolyamtársaihoz szólt, mégpedig versben. Szabó Vanda és Fésüs Martin Teréz anya intelmeit osztotta meg, Ábrahám Zoltán trombitázott. Az osztályok produkcióit Kálmán Károly, Lengyel Bonita, Mészáros Gábor, Kerekes Jacsó Bettina és Zsorda Erik tanította be.