A mindent is kutató brit tudósok szerint január második felére a többségünk már régen feladta az új esztendő első napjaiban hirtelen felindulásból elkövetett fogadalmát. Azaz, a vas­akarattal indított fogyókúrák ellaposodtak, az egészséges életmód jegyében meghozott reformintézkedések lendülete is már régen alábbhagyott. Csüggedésre azonban semmi ok! Az előttünk álló bő tizenegy hónap remek lehetőséget biztosít számunkra, hogy aprólékosan megtervezzük a 2024. január 1-jével rövidke útjára indított fogadalmainkat. Ha már csak egy nappal túlszárnyaljuk az idei kudarcos dátumunkat, már megérte. Új év, új kezdet, régi elmaradások...