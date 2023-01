Hogy jött az ötlet, hogy egy ilyen nemes célhoz csatlakoztok? Miért fontos számodra?

– A Jótékonyság mindig is szívügyem volt! Amióta zumba oktató vagyok minden évben szerveztem karitatív órákat! Volt hogy rászoruló családoknak gyűjtöttünk, több esetben beteg gyermekeknek. Tavaly év végén láttam meg Horváth Ádám és felesége Ancsi posztját, ahol írtak kislányuk történetéről és hogy szeretnének egy Zumbathont (Jótékonysági Zumba Eseményt) szervezni a Heim Pál Kórház számára, hálából a sok segítségért és szeretetért amit ott kaptak. Ádámot és Ancsit is régóta ismerem és kedvelem ezért számomra nem volt kérdés, hogy melléjük állok és próbálok segíteni. A mi nagy zumba családunkat Sänger Nagy Viktória fogta össze, aki évek óta a fő motorja a mi csodálatos közösségünknek! Kimondhatatlanul büszke és hálás vagyok, hogy egy ilyen közösség tagja vagyok!

A budapesti Csili Művelődési Központ megtelt a zumba-rajongókkal Forrás: Zumba Shop Hungary

Mi volt a pontos program?

– 14:30 -tól egy fantasztikus Latin Flavour Workshopon vehettünk részt Horváth Ádám- zumba jammerrel és Zsolnai Tomi Next Rising Presenter Finalistájával.

16:00 órától pedig egy hamisítatlan ZIN™ Masterclass következett. 300 zumba rajongónak számos oktató és a mi 2 csodás Prezenterünk tartott egy szuper MC-t. Egy szuper team tagjaként én is színpadra állhattam, amiért szintén nagyon hálás vagyok! Aztán az est főszereplői Ancsival, Ádival és a már említett Tomi lépett a pódiumra. 18:00-tól kezdődött az est legizgalmasabb része az Adomány átadása.

A sárbogárdi zumbások egy képen. Jobb oldalon az oktatójuk, Tinódyné Liszi Helga Forrás: interjúalany

Hányan mentek Sárbogárdról, Dél-Fejérből?

– Sajnos sokan lebetegedtek, így csak nyolcan tudtunk részt venni az eseményen, de több vendégem támogatta az eseményt, így, ha személyesen nem is, de lélekben ott voltak velünk! Végtelenül hálás vagyok nekik amiért ismét velem tartottak és teljes mellszélességgel támogatták ezt a csodás kezdeményezést!

Tudod-e esetleg, mekkora összeget sikerült összegyűjteni?

– Az ország minden részéről érkeztek adományok. A bevételen túl rengeteg tombola felajánlás érkezett, sok ajándékra lehetett licitálni, amelyekből befolyt összeg is az adomány része volt. Álmunkban nem gondoltuk volna, de összesen 5.084.100. forintot zumbáztunk össze Heim Pál Kórház Gyermekneurológiai Alapítvány számára. Még most is az esemény hatása alatt vagyok, fantasztikus és megható pillanat volt, ahogy a pici Lilien és szülei átadták az Adományt a Kórház dolgozóinak. Végtelenül jó érzés, hogy ha csak egy picivel is, de hozzá tudtunk járulni ehhez a csodához!