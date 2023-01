Stabil állásod van, de szeretnél egy diplomát? A Dunaújvárosi Egyetem Szakoktató képzésével ez is lehetséges, mivel levelezős tanrendben is indul a képzés és a legtöbb alapszakkal ellentétben mindössze 3 évet vesz csak igénybe, ezáltal bátran ajánljuk a régebben érettségizőknek, vagy aktív munkavállalóknak is. A 2020-as felvételi eljárás során került először meghirdetésre és azóta is töretlen sikernek örvend ez a szakunk.

Különlegesség, hogy erre a szakra sem vár el a DUE emelt szintű érettségit, sőt még minimum ponthatár sincs, mivel ezesetben teljesen más a bekerülési rendszer. A jelentkezési mód megegyezik a többivel, ez alapján szükséges feltölteni az érettségit is, viszont egy felvételi elbeszélgetés keretein belül lehet pontokat szerezni. A leendő oktatóid hétköznapi szituációs feladatok elé állítanak, melyek során a pedagógiai alkalmasságot tesztelik, valamint egy motivációs beszélgetésre is sor fog kerülni pontszerzési lehetőségként.

Szolgáltatási, üzleti és műszaki területen dolgozó személyek jelentkezhetnek, akik akár meglévő technikus, OKJ, szakma vagy érettségi tudásukat akarják fejleszteni.

A megszerzett diplomával pedig iskolai oktatási rendszerben tarthatnak gyakorlati tanórákat, de akár egyéni vállalkozóként a felnőttképzésben is átadhatják kiváló szakmai tudásukat.

