Kulcs - Életének 103. esztendejében elhunyt Fehér Gyuláné, Mária néni, akit a település legidősebb polgáraként tiszteltek és szerettek a kulcsiak.

Mária nénire, mint a lakosok legidősebbikére megható kedvességgel emlékeznek a falubeliek: a település hajdan volt postamesteréről, a helyi közösség lelkes építőjéről, a vöröskereszt egykori elnökéről, a nyugdíjasklub elődjének lelkes szervezőjéről, a hívő katolikusról, a briliáns emlékezetű barátról, a zongorázó vagy a kántort helyettesítve a templomi harmóniumon nász­indulót játszó asszonyról.

103 év nemcsak egy ember életében, de történelmi léptékben is jelentős. Gondoljunk csak bele, Mária néni születésekor még nem volt a mai értelemben vett rádió. Ma meg már mindenki a tenyerében elférő kütyün beszélgethet a világ másik végén élő szeretteivel. Mária néni élete alatt volt Trianon és Hitler, a második világháború, a nagy gazdasági válság és az atombomba, felépítették és le is rombolták a berlini falat, volt forradalom és rendszerváltás is, és világjárvány is.

Mária néni utolsó éveiben még a szokásosnál is zárkózottabban élt, hiszen komolyan vette a pandémia elleni óvintézkedéseket. Unokái és gondozója segítették a mindennapjait. Igaz, hogy a szociális munkás napjában háromszor is ment hozzá, de saját otthonában élt, bár már nem látott jól, és a hallása sem volt olyan, mint fiatal korában.

De a helyi nyugdíjasklub küldöttsége minden neves alkalommal meglátogatta az idős asszonyt, ha személyesen éppen nem lehetett, akkor csak az ablakon keresztül integettek egymásnak. Hiszen mint többször elmondták, Mária néni a fiatalságuk tanúja volt, aki minden apró részletre pontosan emlékezett.

Nekem is többször volt szerencsém beszélgetni az idős asszonnyal, lapunk hasábjain is olvashattak a pompás 100. születésnapi rendezvényről. Többször faggattam a hosszú élet titkáról, próbáltam rávenni, hogy árulja el az élethez szükséges megoldókulcsot, de ő csak nevetett ezen. Pedig Mária néni olyan pozitív személyiség volt, akinek hosszú élete esszenciáját és életpéldáját érdemes lenne beépíteni a saját mindennapjainkba, így egy kicsit magunk is gazdagabbak, jobbak lehetünk.