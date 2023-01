Dunaújváros - Télen nehéz ügy a kutyatartás. Számos dolog befolyásolja ilyenkor a négylábúak komfortérzetét. A hideg, fagyos idő sok kellemetlen percet okozhat házőrzőinknek, legyenek azok akár lakásban vagy kertben tartottak.

A zimankó azonban nem azt jelenti, hogy meg kell szűnnie az átmozgató sétáknak. Sőt, kevesen tudják, hogy a kerti blökik is ugyanannyira igénylik a rendszeres sétát, mint a lakásban tartott társaik, hiszen a mindennapi kertben flangálás nem elégíti ki inger­igényeiket. Ezért tapasztalhatjuk, hogy olyan sok kutya szökik meg, „önsétáltat”, vagy rongál – mondta Czibere Cecília, a Dunaújvárosi Duna Dog Center alapítója és vezető oktatója.

Nagyon fontos alapvetés, hogy ismerjük kedvenceinket

A sétáltatási rutin a tél beálltával változáson mehet keresztül. Fontos, hogy ismerjük kedvenceinket, tudjuk, mit igényelnek, mennyit bírnak. Az északi kutyafajtáknak például ez a kedvenc időszakuk, nem csak tűrik, de kifejezetten szeretik a hűvös időjárást. A rövidebb szőrű ebek viszont nem viselik olyan jól a csípős hideget, ez pedig nem csak didergéshez vezet, komolyabb következmények is felmerülhetnek.

„A tartós mínuszok nem tesznek jót kutyáinknak. Amellett, hogy fáznak, a fagy hosszú távon az ízületeiket is tönkre teszi, ami a későbbiekben nagy fájdalmakkal, mozgási nehézségekkel járhat”.

A zimankó az óvintézkedéseket is megköveteli

A hidegen kívül a nedves, csapadékos idő is okozhat problémát, ugyanis az átnedvesedett bunda télen sokszor megfázáshoz vezet, a talppárnák közé fagyott hó és víz pedig kellemetlen, fájdalmas érzés számukra, és nem mellesleg gombásodást is előidézhet. Nem szükséges emiatt azonban kivágni kedvencünk tappancsszőrét, sőt, a kint tartott kutyáknál ez nem is ajánlott, hiszen az segít a hőszigetelésben. A téli időszakban a blökik sokkal több energiát használnak fel saját maguk melegítésére, mint nyáron hűtésükre, így fontos, hogy rendszeresen szemmel tartsuk, közben figyeljük állapotukat, gondoskodjunk róluk.

Sétáltatás során csakúgy, mint nyáron, télen is fontos, hogy óvintézkedéseket tegyünk. Nyáron a forró aszfalt, télen a sózott utak okozhatnak kellemetlen perceket. Habár az útsózás ma már szabályellenesnek minősül, mégis sokan ezt a jégoldási lehetőséget választják. A tappancs ép állapotának megőrzésére megoldás lehet a kutyacipő. Ehhez azonban nem könnyű hozzászoktatni kedvenceinket, így a kutyaiskola oktatója inkább a talppárnák hidratálását javasolja.

„Fontos, hogy megóvjuk kutyánk tappancsát a kirepedezéstől, így a legjobb, ha séta előtt egy zsíros, tömör krémmel kenjük be azt” – mondta Czibere Cecília.

A napi sétánál oda kell figyelnünk házőrzőnk folyadékbevitelére is. Nem ajánlott, hogy nagy mennyiségben havat egyen vagy jeges vizet igyon, mivel megfázhat, torka begyulladhat. Azok az ebek, amelyeknek egyik kedvenc időtöltése a Duna-parti szórakozás, télen is kedvükre játszhatnak a hideg vízben, egyedül arra érdemes vigyázni, hogy a kutya szőre ne nedvesedjen át teljesen, a vízi mókára ajánlatos törölközővel érkezni, hogy megelőzzük a víz szőrbe fagyását.

A lakásban tartott kutyák mozgásigénye télen változhat

A kutyaiskola vezető oktatója azt is megjegyezte, a téli sétáltatás inkább a lakásban tartott négylábúak számára okozhat problémákat, ugyanis a benti kutyusok szőre alkalmazkodik a lakás időjárásához. Mivel a napjuk legnagyobb részét a ház melegében töltik, a benti kutyák legtöbb esetben elhullajtják téli bundájukat, így télen könnyen fázhatnak a kinti séta folyamán. Emiatt láthatunk számos kis kedvencet különböző meleg ruhákban flangálni. Ez nem csak a gazdik őrült heppje, vagy trend, a téli időszakban hasonló esetben tényleg szükséges kabátot adni az ebekre.

A lakásban tartott kutyáknál egyébként az is megfigyelhető, hogy a tél beálltával mozgásigényük megváltozik, nincs szükségük mindennapos sétára. Ez nagy mértékben annak a következménye, hogy nyári bundájuk miatt nem kívánnak sok időt tölteni a hidegben, fáznak. A diszkomfort érzetük csökkentése érdekében tehetjük meg azt, hogy meleg ruhába öltöztetjük. Arra azonban érdemes figyelni, hogy a ruha, amit kedvencükre adunk, vízálló legyen, ugyanis ha átázik a rá adott pulcsi, sokkal nagyobb kárt okozhatunk, mintsem hasznot.

A sétálásból adódó problémákon kívül a benti kutyusok a tél minden egyes percét élvezik, hiszen azt a lakás melegében tölthetik. Az udvarban telelő négylábúaknál azonban figyelni kell etetésükre is. Mivel télen a kutyák sok energiát használnak el saját maguk fűtésére, így érdemes megemelni zsír- és fehérjebevitelüket. Czibere Cecília megjegyezte, nem gond, ha kedvencünk télen pár kilogrammal nehezebb lesz, ez természetes, mivel a zsírréteggel szigetel, de fontos, hogy megfelelő mennyiségű fehérjét is fogyasszanak házőrzőink.

Ha segíteni akarunk abban, hogy kinti kis kedvenceink minél több energiát meg tudjanak spórolni, a legjobb az, ha egy jól szigetelt, szalmával bélelt kutyaházzal kedveskedünk nekik, és estére egy fagy­mentes, zárt helyre engedjük. A téli időszak a kölyökkutyák számára jelenti a legnagyobb veszélyt, a tartós hideg súlyos egészségügyi problémát is előidézhet, sőt, a kis csöppségek nem bírják sokáig a fagyban, így fontos az, hogy a kicsik fagytól védett helyen vészeljék át a telet.