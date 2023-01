Életünk fontos pillanatai a változás lehetőségét jelentik

Mark Manson: A „lesz*rom” rafinált művészete – A tökéletes élet tökéletlen megközelítése

Több évtizede már mást sem hallunk, csak azt, hogy a gazdag és boldog élet titka a pozitív gondolkodás. „Dugják fel a pozitivitást – mondja Mark Manson, a szupersztár blogger. – Lássuk be, az élet tele van szarral, és ezt tudomásul kell venni.” Ha valami rossz, akkor így is, úgy is az. És ha az ember valamit nem tud, azt vállalnia kell. A szerző mindvégig kíméletlenül osztogatja a pofonokat olvasóinak, mindeközben nyers őszinteséggel, obszcén humorral és látszólagos nyegleséggel kifejti legfőbb elvét: az ember esendő és korlátolt, „nem lehet mindenki különleges, a társadalomban vannak győztesek és vesztesek, ami tisztességtelen, és nem a te hibád.” Ha valaki elfogadja a korlátait, akkor megtalálja azt az erőt, amire szüksége van. Hisz olyan sok minden van, amivel felesleges törődnünk. Csak rá kell jönnünk, mire érdemes az energiát fordítani, és mi az, ami teljesen lényegtelen. Így lehet átgondolni saját értékeinket és legfontosabb dolgainkat. Manson utánozhatatlan cinizmussal foglalkozik ezekkel a témákkal, és olyan meglátásokkal és megfigyelésekkel szolgál, amelyek segítenek megtalálni a saját válaszainkat. Pimaszságához csak az őszintesége fogható, amivel azt szeretné elérni, hogy birkózzunk meg önmagunkkal és az élet fontos dolgaival.

A „lesz*rom” rafinált művészete teret biztosít az élet viszontagságain való elmélkedéshez, és oda lyukad ki, hogy vegyük észre: életünk fontos pillanatai – a tragikusak éppúgy, mint a komikusak – valójában lehetőséget kínálnak a fejlődésre (vagy néha csak egy jó nevetésre). Manson kihívás elé állít minket, hogy legyünk őszinték önmagunkkal, és kerüljünk szoros kapcsolatba a világgal, ami ezelőtt fel sem merült. Rögös utazásra visz minket szívünk fájdalmai és lelkünk stresszén át. Világunk egyik legjobb modern írója egy újabb regénnyel gazdagít minket, amely példaértékű útmutató lesz az eljövendő évekre nézve.

Mark Manson amerikai önsegítő szerző és blogger. 2022-ig négy könyv szerzője vagy társszerzője volt, amelyek közül három a The New York Times bestsellerje volt. Könyvei több mint 13 millió példányban keltek el. Másik könyve az „Egy kis remény egy elb*szott világban”, amely mostani kötetének mintegy folytatása.

