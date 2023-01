szokásosnál kevésbé tűnhetnek zsúfoltnak a kocsmák az év elején, és nem csak az Egyesült Királyságban, ahonnan éppen tíz évvel ezelőtt indult el hódító útjára az egy hónapnyi absztinenciát népszerűsítő száraz január.

Az egészségtudatos kezdeményezéshez évről évre többen csatlakoznak, és tartózkodnak egy hónapig az alkoholos italoktól. Amíg 2013-ban még mindössze négyezer brit tette le a poharat az év elején, idén már 8,8 millióan jelezték, hogy csatlakoznak a kampányhoz, amely mostanra az amerikaiakat is „megfertőzte”, a tengerentúlon ugyanis legutóbb már minden ötödik felnőtt számára száraz volt a január.

A futótűzként terjedő népszerűség részben annak is köszönhető, hogy már a 31 napos józanság is azonnali egészségügyi előnyökkel jár. Az azonban továbbra sem egyértelmű, hogy ezek tartósak-e, ahogyan az sem, hogy a kampány eléri-e azokat, akiknek a leginkább szükségük lenne rá. „Nem hiszem, hogy lenne rá bizonyíték, hogy egy egy hónapos méregtelenítés vagy egy tavaszi tisztítókúra felkészít az év hátralévő részére” – mondta a Wirednek Gautam Mehta, a University College London hepatológus docense.

A szervezet köszöni szépen

A szakértő szerint ugyanakkor úgy tűnik, hogy az emberek ezáltal jobban megértik a saját, alkoholhoz való viszonyukat és azt, hogy az év hátralévő részében mit is akarnak tenni ezzel kapcsolatban.

Ezzel együtt jó hír, hogy az alkohol rövid távú feladásának vannak azonnal érzékelhető pozitív hatásai is, amit a tudomány is visszaigazol. Egy 2018-as kutatásban részt vevő mérsékelt ivók egy hónapi absztinenciát követően súlyvesztésről és jobb alvásról számoltak be, de emellett a vérnyomásuk is csökkent, és javultak az inzulinrezisztencia-biomarkereik is, ami a cukorbetegség kialakulásának alacsonyabb kockázatát jelzi. Sokaknak pedig már egy józanul töltött hónap is elég ahhoz, hogy a későbbiekben is visszafogják az alkoholfogyasztásukat.

A Sussexi Egyetem 2019-es, több ezer ember megkérdezésével zajló kutatása során a válaszadók 59 százaléka az elmondása szerint még fél évvel a száraz januárt követően is kevesebbet ivott, 32 százalékuk pedig fizikai egészségjavulásról is beszámolt az azóta eltelt időszakban. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a felmérést elkezdők több mint fele lemorzsolódott a féléves vizsgálat végére.

Az egyetem kutatóinak egy másik tanulmánya pedig arra jutott, hogy a száraz januárt kipróbálók mindössze 11 százaléka számít visszaesőnek, azaz fogyaszt később több alkoholt. Azok, akiknek nem sikerült végigcsinálniuk a teljes hónapot, értelemszerűen nagyobb valószínűséggel ittak többet utána, mint azok, akik sikeresen teljesítették a 31 alkohol nélküli napot.

A problémás ivók kimaradnak

A száraz január és hasonló kampányok leginkább azokat az embereket tudják megszólítani, akik igazából a legkisebb kockázatnak vannak kitéve, amíg azokat, akiknek valóban problémájuk van az ivással, úgy tűnik, hogy nem érik el – mondta a portálnak Ian Hamilton, a Yorki Egyetem függőségkutatója. Szerinte több, hosszú távú kutatásra lenne szükség a száraz január hatásairól, az abban részt vevőket legalább fél évig, de inkább egy évig kellene követni. Számos nyitott kérdés van még ugyanis arról, hogy a különböző életmódot követő csoportok esetében mennyire jelentősek és meddig hatnak az egyhavi tisztítókúra előnyei.

Annyi biztos, hogy pusztán egyhavi absztinencia után visszatérni az iváshoz nem változtatja meg az életünket, az viszont döntő lehet, amit az emberek ennek során megtanulnak magukról és arról, hogy az ivás hogyan hat rájuk fizikailag. „Egyesek sajnos úgy tekintenek a száraz januárra, mint amivel a munka el van végezve” – mondja Hamilton, aki a januári kampány helyett a hosszabb ideig tartó önmegtartóztatás mellett teszi le a voksát.