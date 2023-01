Megnyugodtam, fontos vagyok. Karácsony előtt rendeltem valamit. Sima ügy. Automata, ők beteszik, én kiveszem. Mi baj lehet? Az ünnep előtti hét péntekén jött is a villanylevél, még ma bekerül a rekeszbe. Értesítenek, ha mehetek. Sokáig semmi. Péntek este érkezett az sms, hogy már betették, vasárnap este meg arról, hogy hajnal kettőig vihetem. Azt a telefont nem használtam, hétfőn szembesültem a helyzettel. Írtam az ügyfélszolgálatnak, ha még nem vitték, ne is tegyék, ha igen, mondják, mi lesz. Most, húsz (!) nap múlva ismét jött egy levél, ha még fennáll a problémám, megvan, kihez fordulhatok. Megnyugodtam, fontos vagyok. Mint a telefonszolgáltatónak az előfizető hívása.