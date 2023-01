A Népegészségügyi program keretében 2023. január 27. és február 8. között ismét van mammográfiás szűrés az Egészségfejlesztési Iroda (Vasmű út 10.) előtt elhelyezett mobil szűrőállomáson. A mobil szűrőállomáson a szájmaszk használata kötelező! A Dunaújvárosban lakó 45–65 év közötti asszonyok névre szóló meghívót kaptak a szűrővizsgálatra. Az emlőszűréssel kapcsolatos kérdéseivel forduljon bizalommal a szűrőállomáshoz, amely a 06-20/456-4256-os telefonszámon elérhető. A szakemberek kifejezetten javasolják a szűrésen való részvételt, ugyanis az idejében felismert melldaganat gyógyítható. Ugyanakkor nemcsak a rákos daganat, hanem egyéb rendellenesség kimutatására is alkalmas ez a szűrőmódszer, ezért is ajánlják a rendszeres vizsgálatot már 40 év felett is.