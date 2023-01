A rókák szép és a mesék szerint ravasz állatok, ám hogy milyenek valójában, azt a vadászok tudják. Olvasóink arról tájékoztattak bennünket, hogy mostanában újra több rókát látnak a lakókörnyezetükben.

– Szekszárd belvárosában lakunk, kertes házban. Ebédeltünk éppen a családdal, amikor egyszer csak a férjem elkezdett kiabálni, hogy „ott szalad a róka”. Valóban, a kert végében osont el, azóta már többször is láttuk, bár nem tudjuk, ugyanaz az állat volt-e – mesélte lapunknak egy szekszárdi családanya. Hozzátette, hogy a rókák a kertjükben általában lepihennek, magukkal foglalatoskodnak, azonban amint észreveszik, hogy felfigyeltek rájuk, elszaladnak.

– Jobban félnek tőlünk, mint amennyire mi tartunk tőlük. Azt gondolom, azért jönnek be a városba, mert élelmet és vizet keresnek. Egyre kisebb lehet az a terület, ahol képesek ennivalót szerezni. Az azért meglepett, amikor egyikük feljött a teraszra, de mikor kikiabáltam az ablakon a macskánknak, akkor elszaladt – tette hozzá.

Férfiolvasónk arról számolt be, hogy régebben háromlábú rókát látott a szekszárdi Alisca utcában. Látszott, hogy be van gyógyulva a sebe, az ottani szemeteseknél turkált. Hozzátette: manapság is látnak néha egy-egy rókát a Bródy Sándor utca felé.

Általános vélemény, hogy az emberek igyekeznek „úgy oldalogni”, hogy ne zavarják egymás köreit a rókával. Berta Levente, az Egresmenti Természetvédő és Vadásztársaság vadászmestere – ő Alsónána polgármestere is – lapunknak elmondta, hogy a róka alapvetően fél az embertől, nem támad. Elmondható, hogy általában az összes róka immunizált. Ez azt jelenti, hogy az erdőben olyan immunanyagokat tesznek ki a rókák számára, amelyeket megesznek, megszerzik a veszettség elleni védelmet.

– A róka csak akkor keresi az ember közelségét, tehát megy oda hozzá, ha már elveszítette az ösztöneit. Általában azért mennek lakott területekre, mert próbálnak élelmet találni, a szemetesek körül otthagyott hulladék vonzza őket, akár éjszakánként is. Semmiképp sem ajánlott, hogy magunkhoz szoktassuk a rókát, úgy, hogy például etetjük, mert vadon élő állat, nincs keresnivalója az emberek között, az erdőkben a helye – tette hozzá. Ismertette: ha valakit zavar a néha feltűnő róka, akkor értesítse például a helyi vadásztársaságot, amely engedélyeket szerez arra, hogy élve fogó csapdával elfogja vagy akár kilője az állatot.

