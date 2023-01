A 65. M4 Sport – Az Év Sportolója Gála keretében hétfőn az Operaházban kihirdették az “Év női sportolóját" is, ahol 2022-es eredményei alapján a legjobb három jelölt között szerepelt Kovács Zsófia, háromszoros Európa-bajnok tornász. Az Év női sportolója Kozák Luca atléta lett, aki 100 méteres gátfutásban Eb-ezüstérmet szerzett tavaly. Az elismerést Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke adta át. Második lett az ugrásban 2022-ben Eb-aranyat szerző Kovács, harmadik pedig a tavalyi öttusa Eb-n és vb-n második és harmadik helyeket begyűjtő Gulyás Michelle. Bár végül nem nyert, Kovács a jelölést is hatalmas megtiszteltetésként élte meg.

“Igazából számomra nagy megtiszteltetés volt, hogy jelöltek, immár másodszorra, az pedig csak fokozta ezt az érzést, hogy mindkét alkalommal bekerültem a legjobb háromba. 2021-ben a Covid miatt nem volt lehetőség élőben részt venni a gálán, ezúttal azonban ez is megadatott. Korábban soha nem voltam még az Operaházban. Gyönyörű volt a teljes rendezvény, igazán meghatározó élmény volt ez számomra. Remélem, hogy a következő években is sikerül bekerülni ebbe a körbe, és adott esetben akár megnyerni is. A győztesnek természetesen gratulálok.”

Érdekesség, hogy Kovácsnak más feladata is volt a nagyszabású rendezvényen, hiszen a kétszeres olimpikon tornász volt Molnár Szabolcs mentalista bűvész segédje. A bűvész először kartonlapokkal, majd a sokszoros Világkupa-győztes segítségével teljes valójában is megidézte a gála napján 102. születésnapját ünneplő ötszörös olimpiai bajnok tornász Keleti Ágnest, aki a világ legidősebb élő olimpiai bajnoka, és személyesen tette tiszteletét az Operaházban. Kovács számára ez is örök élmény marad.

“Amikor odaértem a gála helyszínére, kaptam egy hívást egy hölgytől, hogy a szervezők szeretnének beszélni velem. Először meg is ijedtem, hogy valami baj van. Akkor elmondták, hogy én leszek majd a segéd, de hogy ki lesz a bűvész, vagy mi lesz a mutatvány, arról fogalmam sem volt. A kártyát, amin Keleti Ági néni látható, természetesen megtartottam, és otthon már ki is tettem, így Ági néni mindig itt van velem!”

Kovács Zsófiát nem először jelölték az “Év női sportolója” kategóriában. 2021-ben - a 2020-ban nyert két Európa-bajnoki címét követően - szintén bekerült a legjobb háromba, akkor az Európa-bajnok cselgáncsozó, Karakas Hedvig mögött végzett a második helyen. A többszöri jelölést emelte ki a Nemzet Sportolója, a kétszeres olimpiai bajnok dr. Magyar Zoltán is, a Magyar Torna Szövetség (MATSZ) elnöke.

“Nagyon színvonalas gála volt, és boldogok vagyunk, hogy újra volt egy tornász a legjobb háromban. Bízom benne, hogy ez meghonosodik, hiszen 2 éve is így volt, és a jövőben mindig lesz egy tornász a három jelölt között. Természetesen szurkoltam én is nagyon Zsófinak, hogy sikerüljön az Eb-arannyal kiérdemelnie ezt a kitüntetést."

A ünnepélyes eseményen a MATSZ sportigazgatója, az olimpiai, világ-és Európa-bajnok tornász, Berki Krisztián is részt vett, aki korábban már többször is volt az Év férfi sportolója.

“Én nagyon jó helyen ültem, a második sorból nézhettem végig az egész gálát, és természetesen nagyon szorítottam Zsófinak, és vártam, hogy nyerjen. Természetesen már az is nagy eredmény, hogy bent volt a legjobb háromban, és gratulálok a győztesnek. Sajnos, nem mindig az objektivitás dönt, ezt én is megtanultam a saját bőrömön, hiszen volt, hogy én rendelkeztem a legjobb eredményekkel, mégsem én lettem akkor az Év férfi sportolója. Sok esetben ez inkább érzelmi döntés, mintsem szigorúan sportszakmai. Mindegy, semmi baj, menni kell tovább, ezt mondtam Mészáros Krisztofernek, aki szintén ott volt velem a helyszínen. Díjazottként, jelöltként ez mindig nagy izgalom, itt most inkább Zsófinak szurkoltam, és miatta izzadt a tenyerem.”

A helyszínen szintén jelenlévő Altorjai Sándor főtitkár is gratulált a jelölteknek és a győzteseknek.

“Fantasztikus teljesítmények voltak 2022-ben a jelöltek mindegyikétől, de őszintén szólva nagyon nehéz ezeket összehasonlítani. Kicsit olyan, mintha almát a körtével viszonyítanánk, mindkettő gyümölcs, de mégis más. Egy viszont tény: olimpia, vb, Eb, és ezen belül is arany-, ezüst - és bronzérem, a sportban ez a mérvadó és irányadó. Aki az aranyat szerzi, az a legjobb, az ezüstérmes a második, a bronz pedig a harmadiké. Zsófi aranyérmet szerzett az Európa-bajnokságon, és azt gondolom, hogy ezt a sportéletben jelenlévő megközelítéseket bátran tudjuk bárhol használni. Ettől függetlenül bízom Zsófiban, és abban, hogy fantasztikus eredményeket tud majd elérni a jövőt tekintve. Lesz erre esélye, hiszen Eb és vb is lesz, ráadásul olimpia is, bízom abban, hogy ezeken Zsófi ott lesz, és olyan sikeres lesz, hogy a két jelöltség után most már végre elnyeri a sportújságírók szavazatának a többségét."

A 65. M4 Sport – Az Év Sportolója Gálán kihirdetett eredményről a Magyar Sportújságírók Szövetségének tagjai, sportújságírók döntöttek: Kozák Luca 447, Kovács Zsófia 358, míg Gulyás Michelle 300 pontot gyűjtött be, a sorrend 423 szavazat alapján alakult ki. Az első helyért 3, a másodikért 2, a harmadikért 1 pont járt.