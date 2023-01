Pofonegyszerű a gázzal spórolni: lejjebb tekerjük a fűtést. Ez nem vicc – állítja az országos ingatlanos portál –, már 1 Celsius-fok is 5–7 százalékos megtakarítást eredményez. Próbálja ki, hogy 23 ºC-ról 22 ºC-ra állítja át a termosztátot. Már csak az a kérdés, hogy a szerkentyű mennyire korszerű.

– Pontatlanságuk miatt ajánlott a manuális vagy analóg termosztátokat lecserélni: felfelé és lefelé akár 2-3 Celsius-fokkal is eltérhetnek a kívánt értéktől, ugyanis a manuális érzékelő hiszterézise nagyobb – tájékoztatta a www.ingatlanbazar.hu olvasóit Goda Zoltán, a Vito Venturi Kft. ügyvezetője. A Wikipédiát idézzük: „a hiszterézis általában fizikai rendszerek azon tulajdonsága, hogy nem azonnal reagálnak a rájuk ható erőkre, hanem késleltetéssel, vagy pedig nem térnek teljesen vissza az eredeti állapotukba”. Vagyis ha beállítjuk a kívánt 23 fokos hőmérsékletet, elképzelhető, hogy a kazán 21 fokon kapcsol be és 25 fokig engedi felmelegíteni az épületet. Ez pedig nem a legtakarékosabb megoldás. Ezt az elavultnak minősülő készüléktípust 10-15 éve nem is nagyon építik már be a gázfűtéses rendszerekbe, de sokan még mindig ezt használják.

Helyette itt van a digitális termosztát, amely jóval pontosabb, így takarékosabb is – hívja fel a figyelmet az Ingatlanbazár cikke. A 23 fokra beállított termosztát 22,5 foknál jelez a kazán felé, az elkezd dolgozni, fűt egészen 23,5 fokig, de csakis addig.

– A fix elhelyezésű digitális változat egyszerűen felszerelhető az analóg termosztát helyére. A rádiófrekvenciás, vezeték nélküli modell azért is előnyös, mert csere esetén szükségtelen a falat vésni, fúrni. A lakás különböző pontjain elhelyezhető, de célszerű a leghidegebb helyiségben tartani, mert annak hőmérsékletéhez igazodva kapcsol ki és be a kazán.