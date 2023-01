Dunaújváros - Ugyan még csak január vége felé járunk, de már elgondolkodhatunk azon, mit szeretnénk ültetni a kiskertünkbe. Ha nem palántázunk, hanem magot vetünk, akkor itt az ideje megtervezni a tevékenységünket. Nézzük, hogy a paradicsom esetében mi a teendőnk?

Miután kiválasztottuk a megfelelő paradicsomfajtákat, vásároljuk meg a magokat egy kertészetben vagy akár online is, megbízható forrásból. A magok elültetéséhez öntsünk egy kevés friss vizet a virágföldre vagy a mag­indító keverékre, hogy kellően nedves legyen. Vegyünk egy szaporító tálcát, és töltsük fel a cellákat a magokkal. Ha nem állnak rendelkezésünkre ilyen tálcák, használhatunk konzervdobozokat, tojásdobozokat, tejfölöspoharat is.

A magvak csíráztatása akkor sikeres, ha már három-négy levél kihajtott

A magvak csírázása körülbelül öt–tíz napig tart. A palántákat tegyük meleg helyre, ahol lehetőleg 21 és 27 fok közötti hőmérsékletet tudunk biztosítani számukra. Rendszeresen öntözzük a magokat.

Tartsuk a paradicsomokat olyan helyen, ahol hat–nyolc óra napfényt kaphatnak naponta. Megfelelő napfény hiányában mesterséges fényforrást is biztosíthatunk.

Kéttő–négy hét telik el, mire elérkezik a kiültethető állapot, amit jelez, hogy a növényen már három-négy levél is látható. A veteményesbe való kiültetés előtt pár napos edzés kell a palántáknak, ez annyit tesz, hogy napközben vigyük ki azokat a szabadba, napos, de nem tűző napos, szélvédett helyre. Ez segít a kinti körülményekhez való hozzászokásban. A helyére kerülő növényt ne hagyjuk magára, a kertben már fenyegetni fogják gyomok, betegségek, rovarkártevők, a nagyobb térfogatú talaj is másként viselkedik, így az öntözéseket is másképpen kell végezni. A május közepi fagyosszenteket követően ki lehet ültetni a növényeket a szabadföldi ágyásba. Először akkor trágyázzuk azokat, amikor már egy hete a veteményesben vannak.

(Forrás: agrarszektor.hu, hobbikert. hu)