Amikor egy jeles évfordulóhoz érkezik az ember, legtöbbször visszatekint az addig eltelt időszakra, persze ilyenkor csak a szépre, jóra emlékezve. Ünnepeltünk, Don Francesco január 11-én tölti be a 70-et. Nos, hogy az eltelt hét évtizedben mi volt a szép és a jó, elsősorban ő tudhatja, ezért kísérletet sem teszünk arra, hogy rendszerezzük élete történéseit. Inkább arra tennénk egy próbát, hogy legfrissebb hetvenesünket kísérő szám misztikus üzenetét felidézzük ünnepeltünkhöz kapcsolódóan a „maga valójában”.

A 70-es un. angyali szám, amely erős és különleges energiával rendelkezik

Amikor szembetaláljuk magunkat egy-egy érdekes számmal, hajlamosak vagyunk ennek nagyobb jelentőséget tulajdonítani, mint ami mögötte van. Lám-lám azonban a hetven e tekintetben kivétel, hiszen a 70-es egy angyali szám, amely erős és különleges energiával rendelkezik. Ebből a 7-es az intuícióra, a lelkiségre, a belső elégedettségre és derűre utal, és összefügg a tudással, az új készségek fejlesztésével. A 0 szám pedig önmagában rengeteg energiát tartalmaz, utal a spiritualitásra is, de az élet fenntarthatóságára, valamint az anyag és az energia visszavonhatatlanságára is. Ez a két szám nagyon hasonló, ezért emiatt az energiaszámuk a 70-es számot erősebbé teszi. Ez egy pozitív szám, amely azt az üzenetet is küldi, hogy annak hordozója soha ne adja fel, legyen kitartó, és biztos legyen abban, hogy a problémákra megoldást lehet találni.

Don Francescónak ezen a számon keresztül „az angyal szeretettel, támogatással és pozitív energiával teli üzenetet küld. Arra ösztönzi őt, hogy higgyen magában, kötelezze el magát a család és a barátok mellett!” Lehet, hogy ezzel angyalunk egy kicsit megkésett, hiszen Don Francesco ezen már túl van, de jobb későn, mint soha!

Azok, akik ismerik, tisztelik, szeretik őt sem tudnának ennél szebbet mondani neki, úgyhogy jómagam sokunk nevében csatlakozom ezekhez a jókívánságokhoz. És hogy fokozzuk a fokozhatatlant: akinek születésszám-kombinációjában úgynevezett mesterszám van, különleges vezetői és inspiratív hajlammal van megáldva. A számmisztikában az úgynevezett mesterszámok a kétjegyű azonos számokat jelentik. Ráadásul, ha a születési dátumában egy az egyben benne van egy mesterszám, jelesül a 11, nos az az ember valamilyen különleges feladattal közlekedik közöttünk. Don Francesco ilyen. Az valóban már a számok non plus ultrája, hogy a születési dátumának összege 21, ami bizony szintén szerencsés csillagzatot jelent. Mindenesetre eddigi pályafutása élő példája lehet mindezeknek.

Epilógusként azért még idézzük csak fel a tavalyi 69. születésnapra kívánt okosságokat is, nevezetesen azt, hogy erőben, egészségben érje meg a 69 után a két szám közötti merőleges tengely körül elforgatva is ugyanazt a számot adó többi nevezetes szülinapot, a 88-at és 96-ot is! Az első lépést ezek felé a 70-nel már meg is tette.