Nem dohányzom, nincs káros szenvedélyem, ezért úgy vagyok vele, hogy az a pár ezer forint hetente belefér, mert ha egyszer megütöm a főnyereményt, akkor dalra fakadok, mint a tejesember a Hegedűs a háztetőn című musicalben: „Ha én gazdag lennék, jaga diga diga jaga daga diga diga dom. Éjjel-nappal, digi digi daj, Tartana a nagy daj-daj. Temetném a munkát, jaga diga diga jaga daga diga diga dom. Dolgom, gondom másokra hagyom, jaj, ha egyszer megtollasodom.”

Egyidős az emberiséggel

1957. január 17-én vezették be a lottót Magyarországon, ám ennek a játéknak, a szerencsejátékoknak évezredes a története. Már az ókori görög államokban is fekete és fehér golyók kihúzásával döntöttek a poliszok fontosabb ügyeiről, például a szalamiszi ütközet előtt az összes görög katona és tengerész helyét így jelölték ki, majd később különböző ügyekben a rómaiak is keresték Fortuna kegyeit. Feljegyzések bizonyítják, hogy gazdag polgárok lakomáin terjedt el az a szokás, hogy a házigazda az est során értékes ajándékokat sorsolt ki vendégei között. Tehát ekkor már beszélhetünk tomboláról is, majd Augustus császár bizonyos sorsjegyeket árusíttatott Róma lakosainak a város felújítási munkáinak finanszírozása érdekében.

A mai, hazánkban is ismert szerencsejáték, amelyet sokáig lutri néven emlegettek, Genova városából származik, ahol a szenátorokat megjelölt golyók segítségével választották ki. A genovai város­állam nagytanácsa, a szenátorok kormányzó testülete oly módon újult meg, hogy tagjai köréből évenként öten kiváltak. Az öt megüresedett helyre előbb 120, később 90 jelölt közül, sorsolás útján delegálták az új szenátorokat. A helyi polgárság évről évre nagyon várta az ünnepélyes választásokat, és szinte mindannyian fogadásokat kötöttek az öt polgár személyére. Aki legalább két új tanácstag nevét eltalálta, már valamilyen mértékű jutalomhoz juthatott. A legtöbbet természetesen az a fogadó vághatta zsebre, aki mind az öt újdonsült szenátor nevét megjósolta. A fogadások olyan népszerűvé váltak, hogy külön iroda, majd később irodahálózat szervezésére volt szükség.

Mária Terézia császárnő, aki maga is kedvelte a szerencsejátékokat, az 1751-ben kiadott uralkodói pátensével először csak az osztrák és a cseh tartományokban engedélyezte a genovai rendszerű lottójátékot, állami monopóliumként. Magyarországon először 1762-ben Pozsonyban és Temesváron jelent meg a lottó, majd 1770-ben Budára és Erdélybe is megérkezett a lutri névre elkeresztelt szerencsejáték. Az 1848/49-es magyar szabadságharc bukása után hazánkban jelentősen visszaesett a lottózási kedv, ugyanis a magyar polgárság egyszerűen hazafiatlan cselekedetnek tartotta azt, hogy a „labanc” eredetű szerencsejátékkal támogassa az osztrák elnyomó rendszert.

A kiegyezés után sok minden megváltozott

Az 1867-es kiegyezés után nemcsak a magyar királlyá koronázott Ferenc József személyével, hanem a „labanc” lottóval szemben is megenyhült a magyar társadalom. Ennek jegyében 1868-ban létrehozták a Magyar Királyi Lottóigazgatóságot. Ettől kezdve az nem Bécset, hanem a felelős magyar kormány büdzséjét gyarapította évi hárommillió aranyforinttal. A lottót, vagy ahogyan akkor az Osztrák–Magyar Monarchia korában hívták, a lutrit, az 1897. évi IV. törvénycikkel kodifikálták a magyar jogrendbe, a német-osztrák osztálysorsjáték mintájára. Az említett 1897-es „lottóreform” gyakorlatilag a II. világháború végéig kitartott. A kommunista időszakban a totális hatalmat kiépítő Rákosi-diktatúra a „proletár erkölcsiség” nevében gyanús kapitalista csökevényként tekintett a lottójátékra. Az imperialista szerencsejáték nem jó hatással volt a dolgozókra, ezt a szemléletet nem Rákosi találta ki, így volt ez a Szovjetunióban, Kínában és a többi szocialista országban is. Kínában a kommunista hatalomátvétel nyomán 1949-ben betiltották a szerencsejátékokat, mivel azt a kapitalizmus egyik ópiumának tartották. A fogadások Kínában csak 1987-ben indultak újra, amelyek bevételének jelentős részét a szociális ellátórendszerbe pumpálták át. A kommunista hatalmak csak a totót támogatták.

Amit nem vesznek át, megy a levesbe? Átlagosan 1–4 százalékban fordul elő, hogy a fogadók nem veszik át nyereményeiket: hetente több ezren hagyják bent a pénzt. Egy hetet például véve: ha 3300 kéttalálatos szelvényt nem váltanak be, az csaknem 5 millió forintot jelent. Olykor jelentősebb összeget hagynak bent a fogadók. 2018 nyarán például az ötös lottó akkori nyertese nem vette át a jackpotért járó 1 milliárd 688 millió forintos nyereményét. A hatos lottó esetében utoljára 2015-ben volt olyan, hogy nagy összegű főnyereményért nem jelentkeztek, így 242,2 millió forint került az át nem vett nyeremények alapjába. Ezt az összeget jellemzően különsorsolások formájában meghirdetett nyereményekre fordítja a Szerencsejáték Zrt.

Az 1956-os forradalom leverése után kiépülő Kádár-rendszer, okulva a Rákosi-diktatúra durva túlkapásaiból, újraszervezte egyebek között az állami szerencsejátékokat, így a lottót is. Az akkori pénzügyminiszter, Kossa István, az 1957. január 17-én kihirdetett 4/1957. (I. 17.) PM. számú rendeletével felhatalmazta az Országos Takarékpénztárt a lottójátékok megszervezésével. Az ekkor elfogadott lottószabályzat szerint a fogadók 90 számból kihúzott 2, 3, 4, illetve 5 szám alapján juthattak jelentősen emelkedő összegű nyereményhez. A lottóértékesítésből befolyt bevétel 40 százaléka a költségvetést illette meg, 60 százaléka pedig a nyereményalapba került. Az első öttalálatos szelvényt alig hat héttel az első játék után húzták ki, a szerencsés nyertes – Ring Sándorné – abban az időben mesésnek számító 880 ezer forintot vihetett haza. Ahogy akkor nevezték, a Kádár-lottón nemcsak pénzt, hanem lakást, nyaralót és személygépkocsit is lehetett nyerni. Egy szelvény ára 3 forint 30 fillérbe került, így a lottó még a dualizmus korában tapasztaltaknál is népszerűbb lett, az állami bevételekkel együtt pedig az ebből profitáló szerencsések nyereménye is egyre nagyobb lett.

Egyre több szelvény fogy

1959-ben 1 millió, 1964-ben 2 millió forint fölé kúszott a várható nyeremény értéke, napjainkban pedig már milliárdos összeget lehet nyerni a lottóval. 1957-től kezdve több évtizeden át az ötös lottó monopóliumot élvezett a magyarországi szerencsejátékok terén. A már végnapjait élő kommunista rendszer 1988-ban bevezette az ötöshöz hasonló elven működő hatos lottót, majd a rendszerváltás után a hazai szerencsejáték-piacon is megjelentek a Nyugaton már nagy népszerűségnek örvendő sorsjátékok. Kezdetben az ötös lottó nyerőszámait kézzel, később géppel húzták, majd az élő televíziós adásban megkérdezték a jelenlevő meghívott nézőket, hogy kézi vagy gépi sorsolást szeretnének, így az ő szavuk döntött. A hatos lottó szelvényének az ára megegyezik az ötös lottóéval, itt a játékos 45 számból 6 számot játszhat meg, amelyből a pótszám nélkül legalább 3, legfeljebb 6 találat jogosít nyereményre. A pótszámmal 5+1 találatot lehetett elérnie annak, akinek 6 megjátszott számából ötöt kihúztak. 2007-től viszont a pótszámot eltörölték, így csak a 3, 4, 5 és 6 találat után jár nyeremény, amíg az ötös lottó esetén 90 számból kell eltalálni kettőt, hármat, négyet vagy ötöt.

Az új hétközi, szerdai lottó 1999. október 4-én skandináv lottó néven jelent meg a magyar piacon. A hetente rendezett ikersorsoláson az 1-től 35-ig terjedő számkészletből 7–7 számot húznak ki kézi, illetve gépi sorsolással. A 35 számból hetet lehet bejelölni, ez a hét szám mindkét aznapi sorsoláson részt vesz. Az nyer, akinek az ikersorsolás bármelyikén legalább 4 találata van.

Ami az esélyeket illeti, az ötös lottó esetén telitalálatnál 1: 43 949 268, négy találatnál 1 : 103 410, háromnál 1 : 1 231 a kettőnél ez az arány 1 : 45. A hatos lottónál telitalálat esetén 1 : 8 145 060 az arány, öt találatnál 1 : 34 808, négynél 1 : 733, amíg háromnál 1 : 45.

Egyre nagyobb a tét: az első ötös 880 ezret ért, ma már akár több milliárdot

Ami a nyereményeket illeti az ötös lottó esetében – itt figyelembe kell venni a teljes halmozódás 1993-as bevezetését, illetve a rendszerváltás után felgyorsuló inflációs folyamatokat is – 5 milliós nyereményt először 1986-ban fizettek ki, majd 1989-ben már 10 milliót ért egy telitalálatos szelvény. 1992-ben a nyeremény 100 millió forint volt, két év múlva már ennek az ötszörösét fizették ki a szerencsés nyertesnek. Az első egymilliárd feletti nyereményösszeg 1999-ben talált gazdára, majd 2020. március 28-án az egyik szerencsejátékos 6 milliárd 431 millió 516 ezer 10 forintot nyert, amivel a magyar lottótörténelem eddigi legnagyobb összegét vihette haza. Sajnos, vagy hála istennek, a szerencsés nyertes nem én voltam! Úgy döntöttek, hogy a halmozódás egy évig folytatódhat, ha addig nincs öttalálatos szelvény, akkor a főnyereményt felosztják a többi nyertes között.

Ma már okostelefonon és interneten is lehet fogadni, 2014. október 10-én pedig az EuroJackpothoz Csehország mellett Magyarország is csatlakozott, amivel egyrészt a játékban részt vevő országok száma tizenhatra nőtt, másrészt ekkortól a magyar játékosok is tippelhettek a többnyire hatalmas nyereményösszegek reményében. Ma 18 résztvevő országa van ennek a lottójátéknak.

Így mára már történelem az, amikor 1957-ben a Nagy Győry István úti Vasas Kultúrházban (ma Csili Művelődési Központ) kihúzták az első lottónyerőszámokat.

