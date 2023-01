Hasznos tanácsokkal 43 perce

Használjuk ki a tavaszias januárt, irány a kiskert

Sokan gondolják, hogy télen, annak is a kellős közepén, vagyis napjainkban semmi teendő nincs a kiskertben. Ez nagy tévedés. Sőt, most, ebben a tavaszias januárban több dolgot is előhozhatunk tavaszról.

Télen azért is érdemes metszeni, mert a fákon nincs levél, nincs, ami takarná a sérült ágakat Fotós: MW

Kezdjük azzal, ami egyáltalán nem függ az időjárástól, és még elvégezhető, ha ősszel nem tettük meg. Ez pedig a szerszámok, a kerti kisgépek karbantartása.

Például: a metsző-, a sövény-, az ágvágó ollókat fertőtlenítsük, éleztessük meg. A kézi szerszámok – ásó, kapa, gereblye – esetében nézzük meg, hogy nem balesetveszélyesek, a nyelek épek, nem mozognak. Az ásót, a kapát szintén élezhetjük, megtisztíthatjuk, és olajjal bekenhetjük. A fűnyíró, a fűkasza, a szegélyvágó esetében, ha azok motorosak, még nem késő leengedni azokból az olajat, a benzint. Nem árt megnézetni a gépeket szakemberrel egy kis karbantartás erejéig, a kések élezése szinte kötelező.

Ha a szabadban szeretnénk tevékenykedni, akkor, ha még nem fejeztük be, folytatható a téli talajforgatás, természetesen a fagymentes időszakokban. Bár a tél nem tipikusan a növénymetszés időszaka, mégis vannak olyan fajták, amiket téli álmuk közben megmetszhetünk. Mínusz öt Celsius-fok alatt azonban ne álljunk neki! Ebben az időszakban lehet megmetszeni például a szőlőt, az őszi málnát. A legtöbb gyümölcsfa esetében a tél második felében érdemes oltóvesszőket vágni. Az almatermésűek metszését is elkezdhetjük, ha a hőmérséklet nulla fok felett van.

Ha unjuk a lakás melegét, sétáljunk egyet a kertben, és tegyük hasznossá azzal, hogy megvizsgáljuk a fáinkat és a környezetüket. Az ősszel lehullott lombleveleket gereblyézzük össze, mert az a kórokozók melegágya lehet. Majd szedegessük le a gyümölcsfákon maradt, összeaszalódott termést. Távolítsuk el a fákról, bokrokról az elszáradt és a beteg ágakat, gallyakat, majd semmisítsük meg azokat. A téli munkálatok közül az egyik legfontosabb dolog, hogy megszabadítsuk a földet a különféle elszáradt vagy már letermett növénymaradványoktól. Ilyenek például a megmaradt paprika- vagy paradicsomszárak, a jelöléshez használt karók.

A fák kérgei alatt rengeteg kártevő húzza ki a telet, amik ellen kéregtisztogatással védekezhetünk, amit drótkefével vagy fakaparóval hajthatunk végre, így gyérítve a számukat. A télen kialakult sebek a fák törzsén utat nyithatnak a farontó gombáknak és baktériumoknak, amit fasebkezelő készítményekkel fedhetünk be. De, ha a hőmérséklet plusz öt fok fölött van, lemosópermetezést is végezhetünk. A téli permetezés azért is különösen hasznos, mert ilyenkor a fákon nincsenek levelek, így sokkal könnyebben átlátjuk, ha valami baj van a növényeinkkel.

Mivel a száradás átlagosan négy órát vesz igénybe, ne késő délutánra időzítsük a permetezést, hiszen ahogy sötétedik, úgy lesz egyre hidegebb, és könnyen a növényre fagyhat a permetlé, ami nagy károkat tud a növényben tenni. Egy aktuális teendő: ha karácsonyra cserepes, dézsás, konténeres élő fát választottunk, és vízkeresztkor a karácsonyfát leszedjük, és szeretnénk kiültetni a kertbe, akkor itt az ideje a szoktatásnak. Vagyis engedjük a fenyőfát akklimatizálódni. Fokozatosan szoktassuk a hideghez. Ez megtörténhet a lépcsőházban vagy a pincében. Néhány nap után vigyük csak ki a szabadba, és ültessük el. (A fenyőfát nem könnyű átültetni, ezért nem árt előtte némi szakirodalomhoz jutni, vagy szakemberhez fordulni.) Fontos, hogy ezekben az időkben ne feledkezzünk meg az állatokról sem. Készítsünk etetőt a madaraknak, és tegyünk ki eleséget számukra. Azonban azt tartsuk szem előtt, hogy nem mindegy, mit adunk a kis állatoknak. Összességében kijelenthető, leginkább az időjárás függvénye az, milyen és mennyi munkánk van a kertben, hiszen, ha sok a csapadék (hó), és egészen február végéig el sem olvad, akkor ebben az évszakban nem kell foglalkoznunk a kerttel. De, ahogy láthatjuk, érezhetjük, most erről szó sincs, majdhogynem kellemes tavaszi az idő, tehát csak annyit mondhatunk, irány a kert! Már csak a friss levegő, a mozgás miatt is. (Forrás: agrarszektor.hu, agroinform.hu)



