A település épített és természeti értékeire gondolva ki-ki a szívéhez közel álló épületekre, parkokra, köztéri alkotásokra asszociál. A helyi illetőségű vállalat fotópályázatán most bárki megmutathatja, számára melyik Ercsi legcsodálatosabb értéke.

A pályázatra két kategóriában, fotóval vagy videós anyaggal lehet nevezni. A szervező kizárólag a február 1-jei határidőig beérkező alkotásokat fogadja és bírálja el. A nevezéshez a kitöltött hozzájárulási nyilatkozat beküldése, valamint kiskorú pályázó esetén a szülő, gondviselő hozzájárulása és aláírása szükséges.

Mindkét kategória legjobb három alkotását díjazzák, valamint a közösségi oldalon leadott szavazatok alapján egy különdíj is gazdára talál. A zsűri az egyéni látásmódot és a különleges technikai megoldásokat külön is jutalmazza.

A pályázati kiírás további részletei és a hozzájáruló nyilatkozat elérhető a közösségi oldalon. A díjak ünnepélyes átadása február 19-én, vasárnap 15 órakor lesz az Ercsi Eötvös József Művelődési Ház és Könyvtárban - írja a feol.hu.