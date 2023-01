A farsang két jelentős ünnepkör, a karácsony és a húsvét között helyezkedik el. Vízkereszttől egészen hamvazószerdáig tart, a húsvéti nagyböjtöt előzi meg. Idén február 19–21. közé tehető a farsang farka, ami az ünnep csúcspontját jelenti. Nemcsak itthon, de világszerte szintén ekkor tartják az ünnepi parádékat, felvonulásokat, karneválokat.

Farsangkor a tél elűzése, búcsúztatása és a tavasz köszöntése kerül a középpontba, hiszen egy tavaszváró pogány eseményből nőtte ki magát keresztény ünneppé. A farsangot az országban már a középkortól kezdve sokféle szokás, valamint megannyi esemény és hagyomány tette színessé. Hazánkban ezek a hagyományok azonban korántsem egyeznek, a farsang ünneplése területenként eltér. Itthon a farsangi hagyományok korábban sokkal élénkebben éltek, nagy részük mára már kikopott a köztudatból. Ez az időszak például egykor nemcsak a felszabadult szórakozásról szólt, hanem az udvarlásról, párválasztásról, házasságkötésekről és hatalmas lakodalmakról is. Egyes térségekben farsanghétfőn az úgynevezett asszonyfarsang szintén népszerű volt, amikor is a hölgyek férfiruhában, férfiak módjára szórakozhattak.

A farsangot a jellegzetes ünnepi ételek is meghatározzák: ilyen a szalagos vagy a forgácsfánk, valamint sok helyen a kocsonya is farsangi finomságnak számít. Az ünnep alatt elkészített harapnivalókat azonban hamvazószerdáig el kell fogyasztani, hiszen ezután kezdődik a 40 napos nagyböjt. Az önfeledt vigasság és lakoma ekkor véget ér, a farsangot számos helyen koporsó vagy szalmabábu égetésével zárják, és így búcsúznak a téltől is.

A pandémia a korábbi évek farsangi mulatozásainak is keresztbe tett, 2021-ben Magyarország legrégebbi farsangi eseménye, a mohácsi busójárás elmaradt. Idén viszont a felhőtlen szórakozásnak semmi sem szabhat határt, így nemsokára kezdődhet a maszkos télűzés. A farsangról a járókelőket is megkérdeztük.

ORSÓNÉ SOMOGYI NIKOLETTA

Fotós: Szabone Zsedrovits Eniko

ORSÓNÉ SOMOGYI NIKOLETTA a kisfiával, Orsós Krisztoferrel minden évben nagyon várja a farsangot. Ekkor a család összegyűlik és nagyokat játszanak, valamint farsangi fánkot falatoznak. Krisztofer az óvodában és otthon egyaránt jelmezbe öltözik, hiszen erről szól az ünnep. A farsangi kosztüm már majdnem kész is, a kisfiú idén egy népszerű szuperhős bőrébe bújik.

JAKAB KLÁRA

Amióta JAKAB KLÁRA gyermekei felnőttek, a farsang kissé háttérbe szorult. Unokája még túl fiatal, hogy beöltözzön, de ő nagyon várja, hogy pár év múlva elláthassa őt jelmezötleteivel, hiszen régebben gyermekeinek is örömmel segített. Elmondta, két fiának mindig boldogan gyártott maskarákat, és már most tele van szuper kosz­tümtervekkel a jövőre nézve.

SZTANKÓ ERZSÉBET

SZTANKÓ ERZSÉBET a korából adódóan ma már kevésbé ünnepli a farsangot, korábban azonban rendszeresen segített unokáinak felkészülni az ünnepre. Évről évre előszeretettel készített nekik maskarát, örömmel varrta meg a jelmezeket. A farsangi étlapon nála már hagyomány az ünnepi fánk, ezt minden évben szívesen süt az egész családnak.