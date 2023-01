Dunaföldvár - Erős István villanyszerelőként végzi a munkáját. Másodállásban is. A kitüntetést kezdeményező Viczai János, a Dunaföldvár Gyógy- és Strandfürdő, valamint a Kék Duna kemping ügyvezető igazgatója méltatásából idézünk.

Biztos, hogy jobban keresnék odakint, de én inkább itthon vállaltam pluszmunkákat

„Erős István kiváló szakember. Mindig lehet rá számítani, nem keresi a kifogásokat sem a munka jellege, sem az időpontja miatt. Tudja a feladatát és azt lelkiismeretesen elvégzi. Igazi példaképe lehet sok embernek. Nagyon tisztelem, és a munkatársaim szeretik. Nagyon rendes, tisztességes, becsületes dolgozóm. Mindenkinek ilyen alkalmazottat kívánok!”

El kell végezni a ránk rótt feladatot

Erős István végtelenül leegyszerűsíti a munkavállalóra váró feladatokat.

– Meg kell csinálni azt a feladatot, amit rá bíznak, ennyi az egész. Beleadni mindent, amit tud. Igaz, hogy képtelenségnek hangzik, de néha még annál is többet. A jó szándék és az akarat azonban ma már kevés, folyamatosan tovább kell képezzük magunkat. Nem újabb „papírokat” kell szerezni, hanem az ismereteket ahhoz, hogy a technológiai haladást követni tudjuk. Ehhez arra is szükség van, hogy nyitottak legyünk a kollégáink felé. Lehet, hogy ma én szorulok segítségre mondjuk egy tanács formájában, de holnap nekem kell azt megtenni.

A pályakezdésről a következőt mondja

– Nem egyszerű nyolcadikosként megálmodni, hogy mihez kezdjek az életem során, milyen szakmát válasszak magamnak. Első helyen autószerelő szerettem volna lenni, az nem sikerült, így lettem villanyszerelő. De nem bánom, mert megtaláltam benne a számításomat, és 1986 óta máig is szívesen dolgozom ezen a szakterületen. Mindig is imponált, hogy precíz munkavégzést igényel ez a szakma, a biztonságtechnika és az üzembiztonság érdekében is.

Viczai János ügyvezető igazgató javasolta a kitüntetésre

Itthon maradt, nem ment külföldre

– Jó szakmám van, úgy érzem jól képzett vagyok és ezért – ahogy a pályatársaim, úgy én is – valószínűleg külföldön is megállnám a helyemet. Én talán „így vagyok összerakva”, ragaszkodok a gyökereimhez. Biztos, hogy jobban keresnék odakint, de én inkább itthon vállaltam pluszmunkákat, és egy időre még a méhészkedést is, hogy anyagilag előrébb jussunk a családommal.

Minél gyorsabban, észrevétlenül...

– A mi munkánk is olyan, hogy a műszaki hibaelhárítást szinte azonnal meg kellene kezdenünk. Ez nagy kihívás, hiszen a főállásomban, a Mezőföldvíz Kft. részlege által ellátott terület elég nagy kiterjedésű, Rácalmástól Madocsáig öleli fel a területet. Ezt a kollégámmal ügyeleti rendszerben látjuk el. Amikor megkapjuk a riasztást a nap bármely szakában – hiszen nulla–huszonnégy órában dolgozunk –, azonnal indulunk és tesszük a dolgunkat. Ezt a munkát egyfajta hivatástudattal látjuk el, mert tudjuk, hogy az érintettek részére mennyire fontos az ivóvíz­ellátás, illetve a szennyvíz-elvezetés zavartalansága.

A Dunaföldvár Gyógy- és strandfürdő vendégeinek is a zavartalan szolgáltatás a fontos, és nem érdeklik az ottani gépészeti háttér okozta problémák. Szerintem mindkét esetben ez így van jól, és a feladatunk, hogy lehetőleg észrevétlen végezzük a munkánkat. Amit elvállalok, azt szeretném hibátlanul és időben elvégezni.